Хави Гарсия ведет переговоры с «Зенитом» о расторжении контракта
На правах свободного агента может покинуть футбольный клуб «Зенит» полузащитник Хави Гарсия. Как 31 июля сообщает ABCSevilla, испанский игрок хочет продолжить карьеру в «Бетисе» и ради этого хочет расторгнуть контракт с петербуржцами.
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«Бетис» готов заключить с Хави Гарсией четырёхлетний контракт с зарплатой € 4 млн за сезон.
Ранее сообщалось, что «Зенит» готов расстаться с Хави Гарсией, но не менее, чем за 7 млн. евро.
Гарсия выступает за «Зенит» с 2015 года. В стан
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