Хави Гарсия ведет переговоры с «Зенитом» о расторжении контракта

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«Бетис» готов заключить с Хави Гарсией четырёхлетний контракт с зарплатой € 4 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов расстаться с Хави Гарсией, но не менее, чем за 7 млн. евро.