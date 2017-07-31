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31 июля 2017, 17:28 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист тульского «Арсенала» Григалава прооперирован и выбыл надолго

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Срок восстановления защитника тульского «Арсенала» Гии Григалавы, получившего травму в матче с казанским «Рубином», займет длительный срок, в понедельник футболист был прооперирован. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.

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Встреча третьего тура чемпионата России, прошедшая на стадионе «Казань-Арена» 30 июля, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. 27-летний Григалава был заменен на 14-й минуте, покинув поле на электромобиле после столкновения с нападающим «Рубина» Жонатосом. У Григалавы была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, оскольчатый перелом левой скуловой кости со смещением и рваная рана левой скуловой области.

«Григалаве была сделана операция, которая длилась практически два часа. Сложно говорить о точных сроках восстановления, но могу сказать, что он выбыл надолго. Сейчас он находится в стабильном состоянии, улыбается, но, конечно, расстроен тем, что не сможет играть», — сказал Балашов.

В сезоне-2017/18 Григалава принял участие в двух матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.

29.07.2017 17:30 Зрители 7220 основной раунд: 3-й тур Казань Арена
Рубин 2:1 Арсенал Т
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Курбан Бердыев Миодраг Божович
Голы
60′ Александр Сонг 8
75′ Мийо Цакташ 20
88 Игорь Шевченко (К. Комбаров, М. Александров) 34′
Составы
Сергей Рыжиков 1
Эльмир Набиуллин 3
52′ Владимир Гранат 14
86′ Руслан Камболов 88
Александр Сонг 8
Магомед Оздоев 27
Кристиан Жонатас 22
Карадениз Гекдениз 61
44′ Олег Кузьмин (к) 2
Мориц Бауэр 23
45′ Ортега Серхио Санчес 6
Сердар Азмун 33
84′ Мийо Цакташ 20
Рубен Рочина 21
30 Владимир Габулов (к)
9 Кирилл Комбаров
77 Михаил Александров 58′
13 Стоппила Сунзу
88 Игорь Шевченко 65′
11 Сергей Ткачев
55 Александру Бурчану
20 Горан Чаушич
8 Гиа Григалава 14′
71 Александр Денисов
7 Кантемир Берхамов 69′
23 Игорь Горбатенко
18 Лука Джорджевич 85′
33 Асланбек Сикоев
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 3
16 Фолы 9
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
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