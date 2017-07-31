Футболист тульского «Арсенала» Григалава прооперирован и выбыл надолго
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Срок восстановления защитника тульского «Арсенала» Гии Григалавы, получившего травму в матче с казанским «Рубином», займет длительный срок, в понедельник футболист был прооперирован. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.
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Встреча третьего тура чемпионата России, прошедшая на стадионе «Казань-Арена» 30 июля, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. 27-летний Григалава был заменен на 14-й минуте, покинув поле на электромобиле после столкновения с нападающим «Рубина» Жонатосом. У Григалавы была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, оскольчатый перелом левой скуловой кости со смещением и рваная рана левой скуловой области.
«Григалаве была сделана операция, которая длилась практически два часа. Сложно говорить о точных сроках восстановления, но могу сказать, что он выбыл надолго. Сейчас он находится в стабильном состоянии, улыбается, но, конечно, расстроен тем, что не сможет играть», — сказал Балашов.
В сезоне-2017/18 Григалава принял участие в двух матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.