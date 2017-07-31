Нигматуллин: Дзюба? Назвать «трениришкой» Сёмина ни у кого язык не повернется
Экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился своим мнением о старте чемпионата, скандале вокруг Григоряна и о потере очков «Спартака».
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ГРОШ ЦЕНА ТОМУ КОЛЛЕКТИВУ, КОТОРЫЙ ЗАВИСИТ ОТ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА…
— Можно ли делать определенные выводы о раскладах в турнирной таблице после третьего тура?
— Думаю, еще не время делать серьезные выводы. Понятно, что это в
— Тем не менее при такой короткой скамейке и потерями в лице Ари — команда показывает на данный момент стопроцентный результат…
— Понятно, что Ари играл заметную роль в нынешнем «Локомотиве», но я считаю, грош цена тому коллективу, который зависит от одного человека. Поэтому при правильной подготовке команды Юрием Павловичем потеря Ари не должна быть существенной. Клуб должен перестроиться и продолжать делать свое дело так, как они и делают на данный момент.
Я думаю, «Локомотив» усилится, на позицию Ари ищут футболиста. Мне видится, что может получить шанс, э талантливая молодежь, которая, безусловно, в «Локо» есть.
НА ОПРЕДЕЛЕННОМ ЭТАПЕ ДЗЮБА МОЖЕТ ПОМОЧЬ «ЛОКО»…
— Раз уж вы упомянули об усилении, не могу ни спросить о возможном трансфере Дзюбы в «Локомотив». На ваш взгляд, это будет серьезным приобретением для команды Семина?
— Скажем так, по поводу его мастерства вопросов нет. Конечно, он вполне себе может усилить команду. Особенно, если партнеры будут играть на него. Другое дело, атмосфера в коллективе. Дзюба — непростой парень, он может работать в команде и со знаком плюс, и со знаком минус. Думаю, Юрий Павлович подстроится под Дзюбу. Если он нашел общий язык с Игорем Денисовым, футболистом, который конфликтовал с тренерами, то и с Артемом вполне можно договориться.
Во всяком случае назвать «трениришкой» Сёмина — ни у кого не повернется язык, потому что этот специалист умеет работать и со звездами, и не со звездами. Так что, считаю, на
— Вы хорошо знаете характер Юрия Павловича и Дзюбы, думаете сойдутся характерами?
— Я лично с Дзюбой не знаком и оцениваю его по тому, что вижу со стороны. Он своенравный парень, и подстраиваться под тренера он не хочет, предпочитая, чтобы тренер подстраивался под него. Но для этого нужно быть Роналду, показывать высококлассный футбол. Поэтому Дзюбе надо сделать выводы: то, что он начинает матчи за «Зенит» в запасе, наверное, его не радует. Вряд ли он ожидал такого, переходя в питерскую команду.
ПОСЛУШАВ ИНТЕРВЬЮ ГРИГОРЯНА, СКЛАДЫВАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО «АНЖИ» КОМАНДА ТРУСОВ…
— Вчера был скандал на матче «Локомотив» — «Анжи». Главный тренер махачкалинской команды назвал своего игрока Константина Базелюка трусом. Как вы прокомментируете подобное поведение тренера?
— Григорян — парень экспрессивный, подарок для журналистов. Может много чего наговорить на эмоциях. Но при правильной работе с командой выносить сор из избы нельзя, прилюдно оскорблять футболистов, переходя на личности, считаю недопустимым. Тем самым он унижает своих подопечных. А их, наоборот, следует защищать. В лицо можно сказать все, что угодно, а на людях я бы не стал. Лично у меня после интервью сложилось впечатление, что «Анжи» — команда трусов, потому что тренер сам так называет своих игроков, имидж команды страдает.
Ему нужно сделать определенные выводы и на интервью быть более сдержанным, как бы команда ни играла. А уже потом на собрании команды взять «армейский» ремень и отшлепать всех (смеется). Короче говоря, предъявлять претензии игрокам надо в приватной обстановке. Я не тренер,
В любом случае желаю «Анжи» удачи, чтобы они набирали очки и показывали хорошую игру.
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧЕМПИОНСКОГО ИМИДЖА, э «СПАРТАКУ» НЕОБХОДИМО ПОБЕЖДАТЬ…
— В чем, на ваш взгляд, неудачный старт «Спартака»?
— Думаю, что на данный момент стечение обстоятельств. Наверное, не все забыли чемпионский сезон, и то, что в новом сезоне надо работать с удвоенной силой. Стать чемпионом — одно, а закрепить это звание — вдвойне тяжелее. Плюс еще то, что соперники настраиваются на «Спартак» как на последний бой, самый решающий.
Чтобы поддержать чемпионский имидж, «Спартаку» необходимо выигрывать у того же «Краснодара».
— Для вас и «Локомотив» и «Спартак» не чужие клубы, но если выбирать между этими двумя клубами вы за кого?
— Мне часто задают провокационный вопрос: кто я,
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