Нигматуллин: Дзюба? Назвать «трениришкой» Сёмина ни у кого язык не повернется

ГРОШ ЦЕНА ТОМУ КОЛЛЕКТИВУ, КОТОРЫЙ ЗАВИСИТ ОТ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА…

— Можно ли делать определенные выводы о раскладах в турнирной таблице после третьего тура?

— Думаю, еще не время делать серьезные выводы. Понятно, что это в какой-то степени отображает то, как команды прошли предсезонные сборы. Но в то же время «Локомотив» рано себя провозглашает фаворитом чемпионата, также как, например, «Амкар» провозглашает себя аутсайдером. Просто так сложилось: кто-то 3 матча выиграл, а кто-то проиграл. «Локомотив» — молодцы, и я ничего плохого сказать не могу. Однако хвалить команду рано, потому как по-настоящему серьезных соперников у них не было.

— Тем не менее при такой короткой скамейке и потерями в лице Ари — команда показывает на данный момент стопроцентный результат…

— Понятно, что Ари играл заметную роль в нынешнем «Локомотиве», но я считаю, грош цена тому коллективу, который зависит от одного человека. Поэтому при правильной подготовке команды Юрием Павловичем потеря Ари не должна быть существенной. Клуб должен перестроиться и продолжать делать свое дело так, как они и делают на данный момент.

Я думаю, «Локомотив» усилится, на позицию Ари ищут футболиста. Мне видится, что может получить шанс, э талантливая молодежь, которая, безусловно, в «Локо» есть.

НА ОПРЕДЕЛЕННОМ ЭТАПЕ ДЗЮБА МОЖЕТ ПОМОЧЬ «ЛОКО»…

— Раз уж вы упомянули об усилении, не могу ни спросить о возможном трансфере Дзюбы в «Локомотив». На ваш взгляд, это будет серьезным приобретением для команды Семина?

— Скажем так, по поводу его мастерства вопросов нет. Конечно, он вполне себе может усилить команду. Особенно, если партнеры будут играть на него. Другое дело, атмосфера в коллективе. Дзюба — непростой парень, он может работать в команде и со знаком плюс, и со знаком минус. Думаю, Юрий Павлович подстроится под Дзюбу. Если он нашел общий язык с Игорем Денисовым, футболистом, который конфликтовал с тренерами, то и с Артемом вполне можно договориться.

Во всяком случае назвать «трениришкой» Сёмина — ни у кого не повернется язык, потому что этот специалист умеет работать и со звездами, и не со звездами. Так что, считаю, на каком-то этапе Дзюба может помочь «Локомотиву».

— Вы хорошо знаете характер Юрия Павловича и Дзюбы, думаете сойдутся характерами?

— Я лично с Дзюбой не знаком и оцениваю его по тому, что вижу со стороны. Он своенравный парень, и подстраиваться под тренера он не хочет, предпочитая, чтобы тренер подстраивался под него. Но для этого нужно быть Роналду, показывать высококлассный футбол. Поэтому Дзюбе надо сделать выводы: то, что он начинает матчи за «Зенит» в запасе, наверное, его не радует. Вряд ли он ожидал такого, переходя в питерскую команду.

ПОСЛУШАВ ИНТЕРВЬЮ ГРИГОРЯНА, СКЛАДЫВАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО «АНЖИ» КОМАНДА ТРУСОВ…

— Вчера был скандал на матче «Локомотив» — «Анжи». Главный тренер махачкалинской команды назвал своего игрока Константина Базелюка трусом. Как вы прокомментируете подобное поведение тренера?

— Григорян — парень экспрессивный, подарок для журналистов. Может много чего наговорить на эмоциях. Но при правильной работе с командой выносить сор из избы нельзя, прилюдно оскорблять футболистов, переходя на личности, считаю недопустимым. Тем самым он унижает своих подопечных. А их, наоборот, следует защищать. В лицо можно сказать все, что угодно, а на людях я бы не стал. Лично у меня после интервью сложилось впечатление, что «Анжи» — команда трусов, потому что тренер сам так называет своих игроков, имидж команды страдает.

Ему нужно сделать определенные выводы и на интервью быть более сдержанным, как бы команда ни играла. А уже потом на собрании команды взять «армейский» ремень и отшлепать всех (смеется). Короче говоря, предъявлять претензии игрокам надо в приватной обстановке. Я не тренер, кто-то скажет: кто я такой, чтобы давать советы. Но работал с разными великими тренерами и не припомню, чтобы Олег Иванович Романцев или Юрий Павлович сказали бы про своего игрока на всю страну, что он трус.

В любом случае желаю «Анжи» удачи, чтобы они набирали очки и показывали хорошую игру.

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧЕМПИОНСКОГО ИМИДЖА, э «СПАРТАКУ» НЕОБХОДИМО ПОБЕЖДАТЬ…

— В чем, на ваш взгляд, неудачный старт «Спартака»?

— Думаю, что на данный момент стечение обстоятельств. Наверное, не все забыли чемпионский сезон, и то, что в новом сезоне надо работать с удвоенной силой. Стать чемпионом — одно, а закрепить это звание — вдвойне тяжелее. Плюс еще то, что соперники настраиваются на «Спартак» как на последний бой, самый решающий. Где-то не повезло с «Динамо», с «Уфой» та же история/ большое количество ударов вроде нанесли, а забить не смогли и поэтому две ничьи.

Чтобы поддержать чемпионский имидж, «Спартаку» необходимо выигрывать у того же «Краснодара».