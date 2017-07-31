Кучуку чужого багажа не надо. Новый «Ростов» уже побеждает
Провал «Ростова» отменяется. Команда, на 66% укомплектованная новичками, неплохо себя чувствует и уже побеждает.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Могу себе представить настроения ростовских болельщиков по окончании прошлого сезона. Наверное, они были близки к паническим. А кто не разволновался бы, глядя, как любимая команда даже не распродаётся — фактически задарма раздаётся оптом и в розницу? Четверо в «Зенит», четверо — с учётом «подвисшего» по семейным обстоятельствам Сесара Наваса — в Казань: за
Кучук прилично рисковал, ввязываясь в ростовское приключение. Именем, репутацией, не говоря уже о нервных клетках. Изначально ведь было ясно: тут косметическим ремонтом (подбелить, подкрасить) не отделаешься — требуется капитальный, притом в сжатые сроки. Собрать опытную бригаду — полдела. Из неё единый коллектив сколотить нужно было, а времени на всё про всё — месяц или около того.
Как человек основательный, внимательный к мелочам, Леонид Станиславович, должно быть, не один день размышлял над ростовским предложением. Взвешивал «за» и «против». И коль скоро вызов принял, желание вновь поучаствовать в серьёзном деле перевесило сомнения.
В «Стали» из Каменского (бывший Днепродзержинск) Кучуку негде было развернуться. Банальная борьба за выживание в рекордно малочисленном чемпионате Украины едва ли щекотала нервы бывалому тренеру. Допускаю, что и
«Ростов» — это всё же другой коленкор. Недавний участник Лиги чемпионов, команда с историей, с болельщицким активом. И, как бы то ни было, с будущим. Не для того на левом берегу Дона достраивают
Присутствовал у Кучука в этой истории и
Для Кучука делом чести было вернуться в РФПЛ и доказать
О масштабах затеянной в Ростове перестройки красноречиво скажет одна цифра — 16 новичков. По количеству летних приобретений южане переплюнули даже «Анжи», раз в полгода стабильно тасующий кадровую колоду. Кучуку пришлось реконструировать все без исключения игровые линии, а некоторые — в частности, вратарскую и оборонительную — отстраивать фактически с нуля. Летом команда лишилась обоих основных киперов и практически всех защитников, за исключением Мевли. Меньше всего пострадала средняя линия: сохранение Гацкана с Калачёвым стало колоссальным моральным и стратегическим подспорьем для Кучука. С такими бойцами, носителями клубного духа не страшно ввязываться в самое авантюрное предприятие. Вокруг бывалых дядек, любимцев публики проще строить коллектив.
Шестерых исполнителей суммарно добавил Кучук в оборону (не считая пары вратарей), пятерых — в полузащиту, трёх в атаку. И большинство из них уже проверил в серьёзном деле. Из летних новобранцев на поле не выходили лишь Макеев (по состоянию здоровья), Эзатоллахи и Кинтеро — остальных новоприбывших Кучук протестировал.
Наверное,
На первой после возвращения в РФПЛ
За недолгое летнее межсезонье «Ростов» обновился не только поимённо, но и стилистически. Общее количество защитников осталось прежним — изменилась структура созидательного блока. Традиционные бердыевские 3−5−2 Кучук трансформировал в 3−4−3 (она же 5−4−1 при позиционной обороне), что привело к смещению игровых акцентов — в сторону наступления.
Статистика подкрепляет визуальное впечатление: по количеству нанесённых ударов ростовчане не уступили ни одному из июльских соперников — ничья с «Ростовом» и более чем двукратный перевес над «Ахматом» и «Амкаром». По владению мячом самую малость проиграли пермякам (48−52%), но вышли на солидный сезонный показатель 55 (у команды Бердыева он составлял 48 процентов). Скажете, такие соперники — не показатель? В таком случае напомню: «Урал» в новом сезоне ещё не проигрывал, а «Терек» и вовсе выдал лучший старт в истории, набрав 9 очков из 9 возможных.
В каждом из этих матчей
Наверное, даже хорошо, что первая встреча бывшей и нынешней команд Бердыева состоится лишь в середине октября. К тому времени обе в полной мере проникнутся требованиями своих тренеров, и мы сможем оценить, чья концепция эффективнее, без ссылок на пресловутый «багаж».
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