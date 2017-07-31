«Луческу врет». Откровенное интервью Радимова

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КОКОРИН ДОЛЖЕН ИГРАТЬ СИЛЬНЕЕ

— Понравилась вам встреча «Зенита» с «Тосно»?

— Да, напряженная. Для дерби — самое оно. Держала в напряжении!

— Игрок матча — ваша версия?

— Кокорин.

— Он в чем-то изменился? Или нынешние голы и проходы — дело настроения?

— Я думаю, Кокорин не «изменился», а стал самим собой! Считаю, Саша должен играть еще сильнее.

— То, что этого не было до сих пор — это вина тренеров?

— Его и только его.

— Кроме настроя Кокорина, что еще изменил Манчини? И это бросается в глаза?

— В первую очередь — появился прессинг при потере мяча.

ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ КУЗЯЕВ

— Нынешний «Зенит» лучше того, который оставил после себя Луческу?

— Судя по результатам — да. Но точный ответ узнаем со временем. Сейчас рано говорить. Честно скажу: сейчас мне «Зенит» нравится.

— «Тосно» — команда, способная удержаться в премьер-лиге?

— Я ходил на их первый матч с «Уфой» — тогда команда выглядела очень плохо. Прихожу сейчас на матч с «Зенитом» — «Тосно» бьется вполне достойно! Но и там, и здесь получили ноль очков и одинаковый счет 0:1. Чтобы закрепиться в РФПЛ, надо показывать больше.

— Главная проблема нынешнего «Зенита»?

— Время и сыгранность.

— От кого в нынешнем составе ждете намного большего?

— В первую очередь — от Кокорина. А меньшего ожидал от Кузяева, мне очень нравится этот футболист.

— Ерохин впишется в этот состав?

— Мне бы очень этого хотелось… Для сборной важный момент. Но объективно пока Ерохину очень тяжело.

ЛОДЫГИН? ЛУНЕВ ПЕРВЫЙ БЕЗ ВАРИАНТОВ

— Адвокат когда-то говорил: «В моем “Зените” несчастливы двое». В нынешнем «несчастливых» больше?

— Полагаю, больше. Все, кто сидит на скамейке.

— Лодыгин еще недавно был дублером Акинфеева в сборной — а сейчас плотно присел на лавку даже в клубе…

— В «Зените» Лунев первый без вариантов! Даже не обсуждается!

— В чем сильнее?

— В уверенности, которая от него исходит. Мне кажется, это очевидно. Вариантов у Лодыгина два — или уходить, или оставаться и работать. Ждать шанса. Он взрослый человек, пусть принимает решение.

— Что вам нравится в Манчини — и что настораживает?

— Импонирует уверенность, которая от Манчини исходит, его слова: «Есть люди, на которых я опираюсь. Они точно футболисты стартового состава». Да, поймите, я субъективен! Просто много лет назад был в восторге от того, как Роберто играл в футбол!

— Разделяю ваши чувства.

— А что настораживает… То, что для него российская лига — как для нас с вами Австралия. Приезжаете туда и не знаете, что ждет за поворотом. Ему многое предстоит понять. Для итальянца даже алфавит другой, попробуй, привыкни к кириллице!

— Сегодня уже футболисты «Локомотива» комментируют возможный приход в команду Дзюбы.

— Им форвард после травмы Ари необходим, это правда. Дзюба — очень сильный футболист и постоянно это доказывал. Но последние два матча начинает на скамейке. Думаю, скорее, Артем вернет доверие Манчини и место в составе, чем уйдет. Он действительно классный игрок и хочет выигрывать титулы.

ЗА СВОЮ РАБОТУ В «ЗЕНИТЕ-2» НЕ СТЫДНО

— Тогда давайте о вас. Почему ушли из «Зенита-2»?

— Это решение руководства клуба.

— Чем сейчас занимаетесь?

— Молодежным футболом в «Зените». Наверное, буду отсматривать футболистов Академии, выбирая самых талантливых. Выстраивать отношения между командами — молодежной, «Зенитом-2», основной, Академией… Работы очень много! Мы с Кержаковым будем держать все это под контролем.

— Попробовав тренерскую работу, можно ли чувствовать себя счастливым на этой?

— Скажу так: я прошел всю Академию. В 8 лет пришел в «Смену». Закончил ее в 16. Родился в этом городе. Пришлось его покинуть, играл в ЦСКА, потом вернулся в «Зенит». Тут подсчитывал — 22 года провел в питерском футболе. Учитывая, что мне сейчас 41 — это больше, чем половина жизни!

— Заслуживает почтения.

— Я мечтаю, чтоб питерские пацаны выступали за «Зенит». Сейчас этого почти нет. Хочется больших перемен! Насколько мне будут доверять? Не представляю. Покажет жизнь. Что касается тренерской работы — за те четыре года, что мы с помощниками возглавляли «Зенит-2», провели хорошую работу. Большинство футболистов, прошедших через нашу команду, оказались в премьер-лиге, в ведущих клубах ФНЛ, борются за выход наверх. Мне совершенно не стыдно за наш путь. Работали как умели. Это из разряда — «Кто лучше, Гвардьола или Моуринью?» Вы назовете одного, я — другого. Так же и здесь — никто не знает, как правильно тренировать. Но мы делали работу от сердца, честно. Старались! Одновременно развивать молодежь и добиваться результата, сохранить место в ФНЛ — это довольно сложно. Но мы справились.

— Как вам сообщили, что покидаете эту должность?

— А никак. Разговаривали с Костей Сарсания — он предложил вот такой вариант. Я подумал и согласился. Не знаю, что будет дальше. Не представляю, какие будут полномочия у меня и Кержа, чтоб что-то изменить в питерском футболе. Если они будут достаточными — этим следует заниматься и дальше. Если не будет — смысла никакого…

ЛУЧЕСКУ ВРЕТ!

— Есть ответ — почему Луческу вас категорически не воспринимал?

— Слушайте, я тут прочитал интервью Луческу — тот говорит: «Я хотел сделать команду из питерских воспитанников». Но после того, как он отверг’Зенит-2, слышать подобные слова… Ну, смешно! Одно другому противоречит, никак не монтируется. Элементарное лицемерие. Или не лицемерие? Наверное, неправильно так говорить?

— Вам лучше знать.

— Просто одно к другому не прилаживается. Мы старались делать все возможное — но после слов Луческу в начале чемпионата…

— Что за слова?

— «Мне “Зенит-2” не нужен. Питерские воспитанники не нужны!» Как после этого мне выходить на тренировку и говорить: «Ребята, у вас есть шанс играть в основном составе»? Наверное, это было бы лицемерием с моей стороны. Поэтому формулировал иначе — «Вы старайтесь… В любом случае — работу никто не отменял!» Поэтому нынешние слова Луческу — это ложь. Самая настоящая. Я не стесняюсь назвать вещи своими именами.

— Давайте поговорим о другом достойном человеке. Александр Панов купил абонемент на игры «Спартака», собирается на какие-то выездные матчи. Первая ваша реакция, когда узнали?

— Да ради Бога, если ему нравится… Человек живет в Москве. Наверное, это не стоило афишировать, зная, какую это реакцию вызовет в соцсетях. Купил? Ну и ходи на здоровье.

— В первых турах кто играет в лучший футбол?