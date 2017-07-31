На матче между «Тосно» и «Зенитом» в Петербурге были задержаны 11 человек

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Встреча третьего тура чемпионата России прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Зенита».

«За нарушения общественного порядка во время матча на стадионе Петровский было задержано 11 человек», — сказал представитель полиции.

В региональном управлении Росгвардии отметили, что ОМОН оказывал силовую поддержку полицейским.