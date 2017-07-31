На матче между «Тосно» и «Зенитом» в Петербурге были задержаны 11 человек
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Полиция задержала 11 человек на матче чемпионата России по футболу между «Тосно» и «Зенитом». Об этом сообщили ТАСС в понедельник в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.
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Встреча третьего тура чемпионата России прошла в воскресенье в
«За нарушения общественного порядка во время матча на стадионе Петровский было задержано 11 человек», — сказал представитель полиции.
В региональном управлении Росгвардии отметили, что ОМОН оказывал силовую поддержку полицейским.
Ранее ТАСС сообщал, что
Главные тренеры
|Дмитрий Парфенов
|Роберто Манчини
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|5
|7
|Удары (всего)
|10
|1
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|2
|19
|Фолы
|20
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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