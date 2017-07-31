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31 июля 2017, 13:40 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

На матче между «Тосно» и «Зенитом» в Петербурге были задержаны 11 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Полиция задержала 11 человек на матче чемпионата России по футболу между «Тосно» и «Зенитом». Об этом сообщили ТАСС в понедельник в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

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Встреча третьего тура чемпионата России прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Зенита».

«За нарушения общественного порядка во время матча на стадионе Петровский было задержано 11 человек», — сказал представитель полиции.

В региональном управлении Росгвардии отметили, что ОМОН оказывал силовую поддержку полицейским.

Ранее ТАСС сообщал, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с использованием пиротехники фанатами «Тосно» и «Зенита».

30.07.2017 20:00 Зрители 12555 основной раунд: 3-й тур Петровский
Тосно 0:1 Зенит
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Роберто Манчини
Голы
9 Александр Кокорин (О. Шатов, Л. Паредес) 10′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Аслан Дудиев 3
19′ Евгений Чернов 28
Виталий Шахов 13
Раде Дугалич 26
87′ Нуну Роша 15
Антон Заболотный 17
Александр Карницкий 14
55′ 64′ Вагиз Галиулин 21
Максим Палиенко 11
62′ Георгий Мелкадзе 10
Резиуан Мирзов 22
70′ Ян Казаев 91
Евгений II Марков 20
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито (к)
6 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
60 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев
21 Александр Ерохин 45+1′
5 Леандро Паредес
9 Александр Кокорин
11 Себастьян Дриусси 87′
18 Юрий Жирков
17 Олег Шатов 55′
22 Артем Дзюба
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
7 Удары (всего) 10
1 Удары в створ 4
6 Угловые 2
19 Фолы 20
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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