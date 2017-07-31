Среди болельщиков «Спартака» разыграют бесплатные поездки на гостевые матчи

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Болельщики смогут выиграть бесплатную поездку из Москвы и обратно. С помощью сервиса BeepCar в этом сезоне поклонники «Спартака» смогут посетить Санкт-Петербург (дважды), Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Махачкалу, Грозный, Тулу, Екатеринбург и Пермь. В поездках примут участие популярные блогеры и люди из футбольного мира.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 4, 6.08.2017, 20:00 -:- Зенит Спартак М

6-го августа в рамках 4-го тура РФПЛ «Спартак» сыграет на выезде с санкт-петербургским «Зенитом». Болельщиков, выигравших футбольное путешествие, ждет поездка из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с помощью сервиса поиска попутчиков BeepCar по системе «все включено», с бесплатными билетами на футбол и бесплатным размещением в отеле.

За рулем автомобиля будет известный болельщик «Спартака», блогер и журналист Сергей Барышников.