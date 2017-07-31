Среди болельщиков «Спартака» разыграют бесплатные поездки на гостевые матчи
Сервис поиска попутчиков BeepCar совместно с блогом «Про Спартак» запустил проект «Золотой выезд». Болельщики столичного «Спартака» смогут бесплатно посетить гостевые матчи любимой команды, в том числе и ближайший выездной матч против «Зенита».
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Болельщики смогут выиграть бесплатную поездку из Москвы и обратно. С помощью сервиса BeepCar в этом сезоне поклонники «Спартака» смогут посетить
6-го августа в рамках 4-го тура РФПЛ «Спартак» сыграет на выезде с
За рулем автомобиля будет известный болельщик «Спартака», блогер и журналист Сергей Барышников.
Чтобы получить шанс выиграть поездку на матч в
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