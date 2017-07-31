Бывший футболист Адамов назначен руководителем детско-юношеских команд «Ростова»

«Что-то для себя уже успел подчеркнуть. Считаю, что у нас уже есть несколько ребят, которые в будущем усилят основную команду. Будем работать в этом направлении», — прокомментировал назначение на новую должность 35-летний Адамов.

Адамов выступал за «Ростов» с 2001 по 2004 год и с 2010-го 2012-й, в общей сложности провел за команду 80 матчей, в которых забил 22 гола. За сборную России футболист провел три матча, став обладателем бронзой медали чемпионата Европы 2008 года.

«Ростов» после трех стартовых туров чемпионата России набрал четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. 4 августа команда сыграет в гостях с «Анжи».