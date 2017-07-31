Экс-форвард «Ростова» Адамов стал руководителем детско-юношеских команд клуба
Бывший капитан «Ростова» Роман Адамов назначен руководителем
детско-юношеских команд донского клуба.
Адамов выступал за ростовский клуб с 2001 по 2004 и с 2010 по 2012 год. На протяжении двух сезонов он был капитаном «Ростова».
«Я достаточно давно знаю президента клуба Арташеса Владимировича Арутюнянца. Он лично позвонил мне, и через 5 минут я принял решение вернуться в “Ростов”, но уже в новой для себя роли. Очень рад, что это произошло.
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