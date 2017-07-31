Экс-форвард «Ростова» Адамов стал руководителем детско-юношеских команд клуба

Адамов выступал за ростовский клуб с 2001 по 2004 и с 2010 по 2012 год. На протяжении двух сезонов он был капитаном «Ростова».



«Я достаточно давно знаю президента клуба Арташеса Владимировича Арутюнянца. Он лично позвонил мне, и через 5 минут я принял решение вернуться в “Ростов”, но уже в новой для себя роли. Очень рад, что это произошло.



Что-то для себя уже успел подчеркнуть. Считаю, что у нас уже есть несколько ребят, которые в будущем усилят основную команду. Будем работать в этом направлении», — цитирует Адамова пресс-служба «Ростова».