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31 июля 2017, 12:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Экс-форвард «Ростова» Адамов стал руководителем детско-юношеских команд клуба

Бывший капитан «Ростова» Роман Адамов назначен руководителем детско-юношеских команд донского клуба.

Адамов выступал за ростовский клуб с 2001 по 2004 и с 2010 по 2012 год. На протяжении двух сезонов он был капитаном «Ростова».

«Я достаточно давно знаю президента клуба Арташеса Владимировича Арутюнянца. Он лично позвонил мне, и через 5 минут я принял решение вернуться в “Ростов”, но уже в новой для себя роли. Очень рад, что это произошло.

Что-то для себя уже успел подчеркнуть. Считаю, что у нас уже есть несколько ребят, которые в будущем усилят основную команду. Будем работать в этом направлении», — цитирует Адамова пресс-служба «Ростова».

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