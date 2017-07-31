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31 июля 2017, 11:49 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Арсенал» попросил РФПЛ пересмотреть регламент выхода из автобуса

Руководство тульского «Арсенала» попросило РФПЛ пересмотреть регламент выхода команд из автобуса.

Об этом рассказал генеральный директор «канониров» Дмитрий Балашов. Ранее глава КДК Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит, как футболисты «Арсенала» покидали автобус перед матчем 3-го тура РФПЛ с «Рубином» (1:2).

«Мы изучаем регламент, прежде чем принять его. Но чтобы понять, насколько то или иное нововведение подходит или не подходит, его нужно попробовать. Попробовать именно в рабочей и комфортной обстановке. Мы попробовали правило с выходом из автобуса — не комфортно. Мы в прошедшую пятницу отправили письмо в РФПЛ с просьбой учесть мнение клубов и обратится к основному вещателю с просьбой скорректировать этот пункт. Менять регламент не надо по ходу турнира. Мы просим дать возможность его скорректировать. Никто не отказывается от обязанностей съёмок. Но поверьте — от того, что часть футболистов выходит из второй двери, качество картинки не меняется. Поэтому мы обратились к РФПЛ с письмом. Ждём ответа от Премьер-Лиги», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Напомним, что по итогам 2-го тура «Арсенал» был оштрафован за то, как футболисты выходили из автобуса перед матчем со «СКА-Хабаровск».

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Новости Премьер-лиги

КДК рассмотрит, как игроки «Арсенала» покидали автобус перед матчем с «Рубином»

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие эпизоды комитет рассмотрит на ближайшем заседании по итогам матчей 3-го тура РФПЛ «Тосно» — «Зенит» (0:1), «Амкар» — «Ростов» (0:1), а также «Рубин» — «Арсенал» (2:1).
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