Хави Гарсия ведёт переговоры с «Зенитом» о расторжении контракта

Питерцы отказались отдавать 30-летнего футболиста в аренду, после чего севильцы предложили за Гарсию около € 4 млн.

Теперь же, по информации ABCSevilla, Хави Гарсия и вовсе ведёт переговоры с «Зенитом» о расторжении контракта. Ранее сообщалось, что испанец не входит в планы нового главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини. На хавбека также претендовала «Малага».

«Бетис» готов заключить с Хави Гарсией четырёхлетний контракт с зарплатой € 4 млн за сезон.