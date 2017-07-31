Хави Гарсия ведёт переговоры с «Зенитом» о расторжении контракта
Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия может покинуть команду на правах свободного агента и перейти в «Бетис».
Питерцы отказались отдавать 30-летнего футболиста в аренду, после чего севильцы предложили за Гарсию около € 4 млн.
Теперь же, по информации ABCSevilla, Хави Гарсия и вовсе ведёт переговоры с «Зенитом» о расторжении контракта. Ранее сообщалось, что испанец не входит в планы нового главного тренера
«Бетис» готов заключить с Хави Гарсией четырёхлетний контракт с зарплатой € 4 млн за сезон.
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