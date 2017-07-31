Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30539323/
31 июля 2017, 11:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Хави Гарсия ведёт переговоры с «Зенитом» о расторжении контракта

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия может покинуть команду на правах свободного агента и перейти в «Бетис».

Питерцы отказались отдавать 30-летнего футболиста в аренду, после чего севильцы предложили за Гарсию около € 4 млн.

Теперь же, по информации ABCSevilla, Хави Гарсия и вовсе ведёт переговоры с «Зенитом» о расторжении контракта. Ранее сообщалось, что испанец не входит в планы нового главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини. На хавбека также претендовала «Малага».

«Бетис» готов заключить с Хави Гарсией четырёхлетний контракт с зарплатой € 4 млн за сезон.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики