КДК рассмотрит, как игроки «Арсенала» покидали автобус перед матчем с «Рубином»

«По матчу “Тосно” — “Зенит” мы рассмотрим использование пиротехники болельщиками обоих клубов. По матчу “Амкар” — “Ростов” мы рассмотрим, как главный тренер “Ростова” Леонид Кучук покидал пределы технической зоны. Также в матче “Рубин” — “Арсенал” мы рассмотрим, как главный тренер “Рубина” Курбан Бердыев покидал пределы технической зоны. Кроме этого, мы рассмотрим, как футболисты “Арсенала” покидали автобус перед матчем», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.