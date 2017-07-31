Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30539130/
31 июля 2017, 11:00 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

КДК рассмотрит, как игроки «Арсенала» покидали автобус перед матчем с «Рубином»

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие эпизоды комитет рассмотрит на ближайшем заседании по итогам матчей 3-го тура РФПЛ «Тосно» — «Зенит» (0:1), «Амкар» — «Ростов» (0:1), а также «Рубин» — «Арсенал» (2:1).

«По матчу “Тосно” — “Зенит” мы рассмотрим использование пиротехники болельщиками обоих клубов. По матчу “Амкар” — “Ростов” мы рассмотрим, как главный тренер “Ростова” Леонид Кучук покидал пределы технической зоны. Также в матче “Рубин” — “Арсенал” мы рассмотрим, как главный тренер “Рубина” Курбан Бердыев покидал пределы технической зоны. Кроме этого, мы рассмотрим, как футболисты “Арсенала” покидали автобус перед матчем», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Арсенал Т
Новости Матчи Состав Статистика
Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики