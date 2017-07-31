Коррида Карреры. «Спартак» ждет тяжелейшая концовка лета
В субботу и воскресенье «Ахмат», «Локомотив» и «Зенит» одержали свои третьи победы в трех первых турах чемпионата России.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
А сегодня «Спартак», отстающий от лидеров уже на семь очков, проводит важнейший матч против «Краснодара».
Наверное,
Но за счет кого?
Сегодня матчем с «Краснодаром», что само по себе испытание, для команды Массимо Карреры начинается настоящая коррида: потом будут выезд к «Зениту» в Петербург, через тур после «Арсенала» — ЦСКА, следом «Локомотив», и, наконец, девять часов до Хабаровска в последние августовские выходные. Марафон, в котором нельзя ни спотыкаться, ни, тем более, останавливаться, чтобы перевести дух.
У «Локо» ведь тоже три победы из трех. И кто к 7-му туру, когда железнодорожники встретятся со «Спартаком», будет фаворитом, если уже сейчас, в случае поражения от «Краснодара» чемпионы могут отставать от лидеров на семь очков?
Готов ли «Спартак» к марафону? Этим вопросом мы задавались и после «Уфы», и раньше, когда
А в субботу в Тарасовке Каррера назвал еще одну. «Многие в “Спартаке” не сняли с себя золотые медали», — сказал итальянец, очевидно, имея в виду не совсем правильный настрой, или то, что называют самоуспокоенностью. В общем, сложности психологического характера. Ну, в этом он точно разбирается. Так, во всяком случае, казалось весь прошлый сезон, когда «Спартак» творил невероятные вещи именно за счет характера.
Сейчас настает момент, когда характер нужен точно так же, как в решающие моменты чемпионской гонки. Потому что защита титула — процесс, который должен был длиться
Победа над «Тосно» стала третьей подряд. Не столь убедительная по счету, она, однако, не вызывает никаких вопросов с точки зрения содержания. «Тосно» выглядел достойно, но даже если бы вдруг сравнял счет, то «Зенит», кажется, мог легко добавить. Играть с запасом — еще одна привилегия петербуржцев, которые легко набрали 9 очков из 9. Перед «Спартаком» они не потеряли много сил. Останется и на «Бней-Иегуду», и на
А календарь у «Зенита» в августе сказочный. «Урал», «Амкар», «Ростов». Самые трудные соперники — «Ахмат» и «Спартак» — приезжают в гости. Как вы знаете, даже в чемпионский сезон москвичи в Питере проиграли.
Что касается сил, то «Спартак» экономить их не имеет права. В каждом матче ему теперь нужно отдавать все. Шесть туров — это возможность набрать 18 очков. Отличная цель. Но давайте еще раз посмотрим на соперников. «Краснодар» (д), «Зенит» (г) «Арсенал» (д), ЦСКА (г), «Локомотив» (д), «СКА-Хабаровск» (г). Вполне возможно, это никакие не 18 и даже не 15 очков, а, например, 7. Явным фаворитом «Спартак» на сегодняшний день выглядит только во встрече с «Арсеналом». Выезд в Хабаровск непредсказуем, с ЦСКА шансы равны, «Локо» хорошо знает, как не проиграть. И легко представить, что будет означать матч со «Спартаком» для «Зенита».
Понятно, что гадать можно
От августа зависит целый сезон. От матча с «Краснодаром» зависит целый август.
Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится в понедельник, 31 июля, начало — в 19.30 по московскому времени.
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