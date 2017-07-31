Коррида Карреры. «Спартак» ждет тяжелейшая концовка лета

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А сегодня «Спартак», отстающий от лидеров уже на семь очков, проводит важнейший матч против «Краснодара».

Наверное, когда-то у «Спартака» случались отрезки и тяжелее. Но кого волнует прошлое? Важнее то, что сейчас. А сейчас — ничего радостного. Мало того, что календарь в принципе непрост — у конкурентов в этом месяце расписание лучше — так красно-белые еще и сами себе связали руки. В первых двух турах потеряны очки, сейчас надо срочно догонять.

Но за счет кого?

Сегодня матчем с «Краснодаром», что само по себе испытание, для команды Массимо Карреры начинается настоящая коррида: потом будут выезд к «Зениту» в Петербург, через тур после «Арсенала» — ЦСКА, следом «Локомотив», и, наконец, девять часов до Хабаровска в последние августовские выходные. Марафон, в котором нельзя ни спотыкаться, ни, тем более, останавливаться, чтобы перевести дух.

У «Локо» ведь тоже три победы из трех. И кто к 7-му туру, когда железнодорожники встретятся со «Спартаком», будет фаворитом, если уже сейчас, в случае поражения от «Краснодара» чемпионы могут отставать от лидеров на семь очков?

Готов ли «Спартак» к марафону? Этим вопросом мы задавались и после «Уфы», и раньше, когда красно-белые упустили победу над «Динамо». Список проблем нарисовался довольно быстро — усталость лидеров, отсутствие усиления, банальное невезение.

А в субботу в Тарасовке Каррера назвал еще одну. «Многие в “Спартаке” не сняли с себя золотые медали», — сказал итальянец, очевидно, имея в виду не совсем правильный настрой, или то, что называют самоуспокоенностью. В общем, сложности психологического характера. Ну, в этом он точно разбирается. Так, во всяком случае, казалось весь прошлый сезон, когда «Спартак» творил невероятные вещи именно за счет характера.

Сейчас настает момент, когда характер нужен точно так же, как в решающие моменты чемпионской гонки. Потому что защита титула — процесс, который должен был длиться много-много месяцев — может потерять смысл еще до окончания лета. Если «Спартак» не вытащит этот тяжелейший август, его отбросят от вершины, и вернуться туда будет нереально — особенно, учитывая тот темп, какой взял в этом сезоне «Зенит».

Победа над «Тосно» стала третьей подряд. Не столь убедительная по счету, она, однако, не вызывает никаких вопросов с точки зрения содержания. «Тосно» выглядел достойно, но даже если бы вдруг сравнял счет, то «Зенит», кажется, мог легко добавить. Играть с запасом — еще одна привилегия петербуржцев, которые легко набрали 9 очков из 9. Перед «Спартаком» они не потеряли много сил. Останется и на «Бней-Иегуду», и на красно-белых.

А календарь у «Зенита» в августе сказочный. «Урал», «Амкар», «Ростов». Самые трудные соперники — «Ахмат» и «Спартак» — приезжают в гости. Как вы знаете, даже в чемпионский сезон москвичи в Питере проиграли.

Что касается сил, то «Спартак» экономить их не имеет права. В каждом матче ему теперь нужно отдавать все. Шесть туров — это возможность набрать 18 очков. Отличная цель. Но давайте еще раз посмотрим на соперников. «Краснодар» (д), «Зенит» (г) «Арсенал» (д), ЦСКА (г), «Локомотив» (д), «СКА-Хабаровск» (г). Вполне возможно, это никакие не 18 и даже не 15 очков, а, например, 7. Явным фаворитом «Спартак» на сегодняшний день выглядит только во встрече с «Арсеналом». Выезд в Хабаровск непредсказуем, с ЦСКА шансы равны, «Локо» хорошо знает, как не проиграть. И легко представить, что будет означать матч со «Спартаком» для «Зенита».

Понятно, что гадать можно по-всякому, но восприятие зависит от результата. Пока результат у красно-белых печальный. И если не получится победить «Краснодар», прогноз будет еще мрачнее. Потому и становится эта игра невероятно важной для «Спартака».

От августа зависит целый сезон. От матча с «Краснодаром» зависит целый август.

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится в понедельник, 31 июля, начало — в 19.30 по московскому времени.