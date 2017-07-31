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VIP-ложе на «Петровском» организована так, что из нее нет прямого выхода на парковку, как на Крестовском острове. Поэтому высокопоставленные посетители стадиона раньше просто ждали, пока толпа схлынет. Но старый новый президент «Зенита» сразу же спустился и тут же попал в объятия журналистов и болельщиков. В том числе тосненских. Один из них первым задал вопрос Фурсенко. Касался он инцидента, произошедшего на домашнем секторе во втором тайме, когда фанаты зажгли пиротехнику, а затем туда ворвался ОМОН.

— Почему при возгорании на сектор входят люди в масках и бьют ребят? — вопрос болельщика «Тосно».

— Это ваш стадион, вы хозяева. Зачем вы задаете этот вопрос? Я же пришел к вам в гости! Не продавайте билеты — не придем. Вы как дети!

После этого Фурсенко переключился на журналистов.

— Тяжелая игра, — вздохнул президент. — «Тосно» хотел выиграть на своем стадионе, но наша команда победила на классе. Кокорин меня опять поразил.

— Что с ним происходит?

— Человек играет с удовольствием.

— Фактор Манчини?

— Думаю, что да. Хороший тренер раскрывает игроков. Кокорин показывает очень качественную игру. Любо-дорого посмотреть.

— Дзюба не играет в основе второй матч подряд…

— Дзюба в матче с «Тосно» вышел и отборолся очень достойно.

— Он остается в «Зените»?

— Слухов всегда ходит столько… Правдивой информации — 10 процентов, а слухов 90.

— Он останется в «Зените»?

— Стопроцентную гарантию дает только страховой полис. Мы на него надеемся, рассчитываем. Дай бог ему здоровья.

— Сколько еще новичков планируется?

— Скоро все увидите.

— Маммана прилетел. Когда его представят?

— Все узнаете в ближайшее время.

— Почему Ригони еще не перешел в «Зенит»?

— Все увидите.

— Почему упор на аргентинский рынок?

— Аргентинцы хорошо адаптируются к нашим условиям. Да и Манчини хорошо знает этот рынок. В «Манчестер Сити» у него было много аргентинцев.

— Будут ли еще куплены воспитанники «Зенита»?

— Все зависит от качества. Посмотрите, как Кузяев играет. Просто супер!

Тут снова в беседу вклинились фанаты. На этот раз зенитовские. Их было около двух десятков, и все хотели что-то спросить у президента. О селекции тоже.

— Вы не хотите вернуть Аршавина и Денисова? — вопрос фанатов.

— Я хочу. Но есть тренер, который решает эти вопросы.

— У вас нет мыслей вернуть их?

— Главное, чтобы мысли были у нашего тренера.

— Мы очень хотим, чтобы команда была такой же, как и раньше.

— Будет. Будет даже лучше. Ребята, сейчас мы все вместе должны выиграть чемпионство, а дальше все остальное!

— Сделайте так, чтобы команда подходила к «виражу» после матча!

— Они сами понимают, что такое «вираж». Они вас ценят. Я уверен в этом.