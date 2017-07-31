Сергей Фурсенко — фанатам: Хочу вернуть Аршавина и Денисова, но есть Манчини
Президент «Зенит» Сергей Фурсенко после матча с «Тосно» поговорил с журналистами и болельщиками петербургского и областного клубов.
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Видимо, что-то случилось...
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— Почему при возгорании на сектор входят люди в масках и бьют ребят? — вопрос болельщика «Тосно».
— Это ваш стадион, вы хозяева. Зачем вы задаете этот вопрос? Я же пришел к вам в гости! Не продавайте билеты — не придем. Вы как дети!
После этого Фурсенко переключился на журналистов.
— Тяжелая игра, — вздохнул президент. — «Тосно» хотел выиграть на своем стадионе, но наша команда победила на классе. Кокорин меня опять поразил.
— Что с ним происходит?
— Человек играет с удовольствием.
— Фактор Манчини?
— Думаю, что да. Хороший тренер раскрывает игроков. Кокорин показывает очень качественную игру.
— Дзюба не играет в основе второй матч подряд…
— Дзюба в матче с «Тосно» вышел и отборолся очень достойно.
— Он остается в «Зените»?
— Слухов всегда ходит столько… Правдивой информации — 10 процентов, а слухов 90.
— Он останется в «Зените»?
— Стопроцентную гарантию дает только страховой полис. Мы на него надеемся, рассчитываем. Дай бог ему здоровья.
— Сколько еще новичков планируется?
— Скоро все увидите.
— Маммана прилетел. Когда его представят?
— Все узнаете в ближайшее время.
— Почему Ригони еще не перешел в «Зенит»?
— Все увидите.
— Почему упор на аргентинский рынок?
— Аргентинцы хорошо адаптируются к нашим условиям. Да и Манчини хорошо знает этот рынок. В «Манчестер Сити» у него было много аргентинцев.
— Будут ли еще куплены воспитанники «Зенита»?
— Все зависит от качества. Посмотрите, как Кузяев играет. Просто супер!
Тут снова в беседу вклинились фанаты. На этот раз зенитовские. Их было около двух десятков, и все хотели
— Вы не хотите вернуть Аршавина и Денисова? — вопрос фанатов.
— Я хочу. Но есть тренер, который решает эти вопросы.
— У вас нет мыслей вернуть их?
— Главное, чтобы мысли были у нашего тренера.
— Мы очень хотим, чтобы команда была такой же, как и раньше.
— Будет. Будет даже лучше. Ребята, сейчас мы все вместе должны выиграть чемпионство, а дальше все остальное!
— Сделайте так, чтобы команда подходила к «виражу» после матча!
— Они сами понимают, что такое «вираж». Они вас ценят. Я уверен в этом.
После этого президент «Зенита» утонул в просьбах об автографах и фото.
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