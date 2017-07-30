Александр Кокорин: Дзюба пока не помогает? Все равно забьем 35 голов
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин после победы над «Тосно» (1:0) в матче 3-го тура отметил, что чемпионат России показывает, что со всеми соперниками тяжело играть.
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Он также добавил, что они с Артемом Дзюбой забьют 35 голов для главного тренера Роберто Манчини.
Отметим, что Кокорин стал автором единственного гола в игре с «Тосно».
— Очень рад, что удалось одержать победу, — сказал Кокорин. — Мало времени было на восстановление, только недавно прилетели из Израиля. «Тосно» до этого только проигрывал, дома хотел реабилитироваться. Хорошо, что не пришлось снова
— Сказалось ли то, что у вас была домашняя раздевалка?
— Да — чувствовал себя как дома.
— Насколько тяжело проводить два матча в неделю?
— Это прекрасно, но тяжело постоянно летать. Добирались из Израиля пять часов, и нас долго не выпускали — задержали вылет, поэтому в Питере оказались в 7−8 часов утра, только день был на восстановление.
— На этой неделе были не такие тяжелые соперники, а в следующем туре вас ожидает матч со «Спартаком»…
— Наш чемпионат показывает, что со всеми тяжело. «Тосно», например, показал, что у него отличная защита. Соперник хорошо играл в обороне и пытался организовывать контратаки.
— Роберто Манчини отметил, что вы с Артемом Дзюбой на двоих должны забить 35 мячей за этот сезон. Вы забиваете, но Артем вам не помогает. Сами справитесь?
— Забьем. Мы не разговаривали на эту тему, но если тренер сказал, мы должны стараться выполнить его указания. (Артем РЯБОВОЛ).
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