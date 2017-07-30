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30 июля 2017, 23:18 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Футболиста унизили «на всю страну». За что?

Тренер «Анжи» Александр Григорян атакует игрока дагестанской команды.

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© РИА "Новости"

Дмитрий Егоров

— Замены, которые я произвёл, не оправдали себя, — говорил Григорян в эфире «Матч ТВ» после минимального поражения от «Локомотива». — Если Лескано и Кацаев просто неудачно вошли в игру, то Базелюк не выдерживает никакой критики из-за его нежелания бороться.

— С чем связана такая реакция на игру Базелюка? — дожимал тренера корреспондент Тимур Журавель.
— С его трусостью! Я не намерен говорить больше, достаточно того, что я и это произнёс на всю страну.

— Просто пытаюсь добраться до истины, — не отпускал журналист.
— Нет, вы, видимо, хотите услышать от меня сенсацию… — понял Григорян, но было уже поздно.
Публичное обвинение в трусости безусловно уронит чувство собственного достоинства в глазах других людей.

По факту, Базелюк был унижен тренером. Вопрос лишь в том, можно ли считать поведение Григоряна хамством?

Сначала разберем действия самого футболиста.

На 69 минуте Константин Базелюк заменил капитана «Анжи» Павла Яковлева и тут же поучаствовал в редкой для махачкалинцев атаке. Он получил мяч на углу штрафной и попытался сыграть в стенку с партнером. По задумке пас выглядел интересным и обостряющим, но выполнен был неточно и небрежно.

В следующем эпизоде будущий «трус» жестко поставил корпус Мануэлу Фернандешу, отобрал мяч и заставил соперника сфолить на его половине поля.

Еще через минуту Базелюк открылся на правом фланге, вошел в штрафную и прострелил вдоль ворот. Так, за две минуты футболист, вышедший на замену, поучаствовал в трех важных эпизодах. Слова о нежелании бороться в тот момент прозвучали бы дико.

Но на 72 минуте форвард «Анжи» делает первое явно неудачное действие. В момент развития атаки он стоит на двух опорных в центре поля и не успевает среагировать на пас низом от своей штрафной. Тарасов делает перехват, а Базелюк выключается из эпизода, не замечая даже, что через секунду мяч после отскока вновь пройдет через его зону.

На 73 минуте Константин начинает атаку со свой половины, бросая в прорыв по флангу Лескано. Игрок «Анжи» добегает почти до углового флажка и понимает, что его никто не поддерживает, ведь после паса Базелюк вновь выключается и почему-то остается в центральном круге.

В течение двух следующих минут партнеры Базелюка несколько раз идут в прессинг, но Константин, находясь рядом, в нем не участвует.

На 76 минуте получает мяч на чужой половине поля после вброса из аута. У Базелюка есть минимум три адресата для передачи, но он идет в обводку, стоя на месте, и «привозит» контратаку.

Через мгновения он оказывается на левом фланге вместе с владеющим мячом Игнатьевым, который играет в стенку с партнером и ускоряется в зону. Базелюк бросает футболиста «Локомотива», позволяя тому спокойно дойти до штрафной и сделать пас в зону, после которого Фарфан забьет мяч, не засчитанный из-за офсайда.

Следующий эпизод Базелюк вновь проваливает. После выноса от ворот он проигрывает верховую борьбу, падает, чешет голову и забывает об игре, которая довольно долгое время будет идти на площади вокруг него.
79 минута. Вновь аут, вновь медленный, вальяжный дриблинг, потеря и игнорирование происходящего не поле. Партнер же Базелюка врывается в ту же зону, и, пытаясь отобрать мяч в подкате, оказывается близок к предупреждению.

На 81 минуте, Базелюк получает мяч в чужой штрафной после контратаки. Нужно признать, что пас на него был неудачным, из-за чего Константин не имел возможности ударить сразу и был вынужден разворачиваться. У него была возможность отдать удобную передачу назад, но форвард решил пробить сам с 12 метров — мимо. В ответной атаке «Локомотив» забил мяч.

В следующем эпизоде, как в случае с Игнатьевым, Базелюк не доигрывает эпизод до конца, и Антон Миранчук бьет мимо без сопротивления.

В течение последних минут Базелюк выключен из игры, практически не принимая участия в борьбе.
Если учесть, что все три его активных действия приходятся на первые эпизоды после выхода на замены, то тренер, безусловно, имел основания обвинить игрока в нежелании бороться.

Но как быть с «трусостью»?

Во-первых, в 2015 году Базелюк провел очень удачный сезон при Григоряне, забив 10 голов в 28 матчах за «СКА-Хабаровск». Это говорит о положительном опыте отношений игрока и тренера.

Во-вторых, именно Григорян настоял на переходе Константина в «Анжи». Это опровергает слова Булыкина о том, что своими заявлениями тренер хочет избавиться от футболиста.

В-третьих, тренер не просто так подчеркивает, что «озвучил именно то, что хотел». Нужно напомнить, что, тренируя СКА, Григорян специально выступил в прессе перед матчем на Кубок России со «Спартаком», обещая Массимо Каррере, что игроки команды из Хабаровска будут действовать максимально жестко с лидерами красно-белых.

— Я просто хотел, чтобы он решил их поберечь, — признался Григорян уже после того, как «СКА» победил «Спартак», действительно сыгравший вторым составом.

Это как минимум намек, что Григорян, знающий слабые точки Базелюка, мотивирует его через психологическую атаку. И к хамству или глупости это вряд ли имеет имеет отношение.

30.07.2017 17:30 Зрители 7603 основной раунд: 3-й тур Локомотив
Локомотив М 1:0 Анжи
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Семин Александр Григорян
Голы
81′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (В. Игнатьев, Ал. Миранчук) 4
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Неманья Пейчинович 5
86′ Соломон Кверквелия 33
Владислав Игнатьев 20
77′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
43′ Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов (к) 27
70′ Дмитрий Баринов 36
Антон Миранчук 60
46′ Михаил Лысов 84
Мачей Рыбус 31
90′ Джефферсон Фарфан 8
Тарас Михалик 17
1 Алексей Солосин
94 Олег Данченко
3 Владимир Полуяхтов
45 Тома Фибель 90+3′
92 Сергей Брызгалов
88 Иван Маркелов
29 Вадим Афонин
77 Аяз Гулиев
8 Арсен Хубулов 55′
7 Адлан Кацаев
91 Павел Яковлев (к) 68′
9 Константин Базелюк
97 Хасан Мамтов 46′
99 Хуан Эдуардо Лескано
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 0
10 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 1
6 Угловые 1
18 Фолы 14
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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