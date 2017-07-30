Футболиста унизили «на всю страну». За что?
Тренер «Анжи» Александр Григорян атакует игрока дагестанской команды.
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Дмитрий Егоров
— Замены, которые я произвёл, не оправдали себя, — говорил Григорян в эфире «Матч ТВ» после минимального поражения от «Локомотива». — Если Лескано и Кацаев просто неудачно вошли в игру, то Базелюк не выдерживает никакой критики
— С чем связана такая реакция на игру Базелюка? — дожимал тренера корреспондент Тимур Журавель.
— С его трусостью! Я не намерен говорить больше, достаточно того, что я и это произнёс на всю страну.
— Просто пытаюсь добраться до истины, — не отпускал журналист.
— Нет, вы, видимо, хотите услышать от меня сенсацию… — понял Григорян, но было уже поздно.
Публичное обвинение в трусости безусловно уронит чувство собственного достоинства в глазах других людей.
По факту, Базелюк был унижен тренером. Вопрос лишь в том, можно ли считать поведение Григоряна хамством?
Сначала разберем действия самого футболиста.
На 69 минуте Константин Базелюк заменил капитана «Анжи» Павла Яковлева и тут же поучаствовал в редкой для махачкалинцев атаке. Он получил мяч на углу штрафной и попытался сыграть в стенку с партнером. По задумке пас выглядел интересным и обостряющим, но выполнен был неточно и небрежно.
В следующем эпизоде будущий «трус» жестко поставил корпус Мануэлу Фернандешу, отобрал мяч и заставил соперника сфолить на его половине поля.
Еще через минуту Базелюк открылся на правом фланге, вошел в штрафную и прострелил вдоль ворот. Так, за две минуты футболист, вышедший на замену, поучаствовал в трех важных эпизодах. Слова о нежелании бороться в тот момент прозвучали бы дико.
Но на 72 минуте форвард «Анжи» делает первое явно неудачное действие. В момент развития атаки он стоит на двух опорных в центре поля и не успевает среагировать на пас низом от своей штрафной. Тарасов делает перехват, а Базелюк выключается из эпизода, не замечая даже, что через секунду мяч после отскока вновь пройдет через его зону.
На 73 минуте Константин начинает атаку со свой половины, бросая в прорыв по флангу Лескано. Игрок «Анжи» добегает почти до углового флажка и понимает, что его никто не поддерживает, ведь после паса Базелюк вновь выключается и
В течение двух следующих минут партнеры Базелюка несколько раз идут в прессинг, но Константин, находясь рядом, в нем не участвует.
На 76 минуте получает мяч на чужой половине поля после вброса из аута. У Базелюка есть минимум три адресата для передачи, но он идет в обводку, стоя на месте, и «привозит» контратаку.
Через мгновения он оказывается на левом фланге вместе с владеющим мячом Игнатьевым, который играет в стенку с партнером и ускоряется в зону. Базелюк бросает футболиста «Локомотива», позволяя тому спокойно дойти до штрафной и сделать пас в зону, после которого Фарфан забьет мяч, не засчитанный
Следующий эпизод Базелюк вновь проваливает. После выноса от ворот он проигрывает верховую борьбу, падает, чешет голову и забывает об игре, которая довольно долгое время будет идти на площади вокруг него.
79 минута. Вновь аут, вновь медленный, вальяжный дриблинг, потеря и игнорирование происходящего не поле. Партнер же Базелюка врывается в ту же зону, и, пытаясь отобрать мяч в подкате, оказывается близок к предупреждению.
На 81 минуте, Базелюк получает мяч в чужой штрафной после контратаки. Нужно признать, что пас на него был неудачным,
В следующем эпизоде, как в случае с Игнатьевым, Базелюк не доигрывает эпизод до конца, и Антон Миранчук бьет мимо без сопротивления.
В течение последних минут Базелюк выключен из игры, практически не принимая участия в борьбе.
Если учесть, что все три его активных действия приходятся на первые эпизоды после выхода на замены, то тренер, безусловно, имел основания обвинить игрока в нежелании бороться.
Но как быть с «трусостью»?
— Я просто хотел, чтобы он решил их поберечь, — признался Григорян уже после того, как «СКА» победил «Спартак», действительно сыгравший вторым составом.
Это как минимум намек, что Григорян, знающий слабые точки Базелюка, мотивирует его через психологическую атаку. И к хамству или глупости это вряд ли имеет имеет отношение.
|30.07.2017 17:30
|Зрители 7603
|основной раунд: 3-й тур
|Локомотив
|Локомотив М
|1:0
|Анжи
|Первый тайм: 0:0
|Юрий Семин
|Александр Григорян
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|1
|6
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
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