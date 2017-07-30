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30 июля 2017, 23:13 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Кокорину осталось 32. «Зенит» победил «Тосно»

Перед началом сезона главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поставил перед Кокориным и Дзюбой задачу забить не меньше 35 мячей на двоих. Александр отличился уже в третий раз, а Артем пока «молчит».

Артем <span class=error>Дзюба</span> пока молчит. Увеличить
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«ТОСНО» КАК «РАЙО»

Можно ли считать мадридским дерби матч между «Реалом» и «Райо Вальекано»? Если исходить из территориальных соображений — безусловно, но в любом туре чемпионата Испании без особого напряжения можно отыскать пять-шесть игр с гораздо большей интригой и внутренним напряжением. За сорокалетнюю историю противостояния с королевским Голиафом Давиды из «Райо» добыли 4 победы и трижды сыграли вничью. А всего матчей было 34…

Непраздничный вариант мадридского дерби — самый точный аналог первого петербургского противостояния в истории премьер-лиги, а «Райо Вальекано» — первый ориентир для нынешнего «Тосно». Пока в копилке команды имени лося и корюшки только одна победа над… дублем «Зенита» при двух ничьих и пяти поражениях. Первая и последняя встреча с главным клубом Петербурга в Кубке России обернулась для «Тосно» разгромом 0:5.

В плане посещаемости областному коллективу тоже есть чему поучиться у «Райо» — в прошлом году парни с задворок Мадрида собирали не менее семи тысяч зрителей на домашних матчах. И это при том, что играли они во втором дивизионе. А когда «Тосно» догонит «Райо Вальекано», можно будет подумать и о том, чтобы стать местным эквивалентом «Атлетико».

АДМИРАЛ НОБОА НА «ПЕТРОВСКОМ»

В воскресенье Петербург надел тельняшки и активно отмечал День Военно-морского флота. Один из самых питерских праздников докатился и до «Петровского». Причем в довольно неожиданной форме. Минут за 40 до начала матча на центральный сектор пришел солидный седобородый мужчина в черной фуражке с якорем. Компанию ему составила большая латиноамериканская семья в майках с фамилией «Нобоа». Да, это был знаменитый папа зенитовского полузащитника. Летом 2016 года адмирал Фернандо Нобоа занял пост главнокомандующего Военно-морскими силами Эквадора. Говорят, недавно он вроде бы ушел в отставку. Все-таки очень мало мы знаем о современном состоянии эквадорского ВМФ…

МАММАНА С НЕБЕС

Роберто Манчини, наверное, еще не знает о российских военно-морских праздниках. Возможно, он не в курсе и того, какая заслуженная родня есть у Нобоа. Иначе зенитовский тренер обязательно нашел бы место в основе для отбывшего дисквалификацию эквадорца. Но полузащитника из «Ростова» вместе с Дзюбой, Жулиану и компанией отправили на скамейку запасных.

Манчини порадовал новой схемой: 4−1−2−3 с Паредесом в роли Пирло, Кузяевым и Ерохиным над скрытым диспетчером и тройкой нападения Дриусси — Кокорин — Шатов. Еще одно откровение — связка Иванович — Хави Гарсия с центре обороны. Этот защитный вариант тоже оказался небезупречным. Если бы не Лунев, «Зенит» мог бы пропустить еще в первом тайме. Прямо по ходу матча в «Пулкове» приземлился самолет, который привез в Петербург Мамману. Долгожданная подмога в защиту сине-бело-голубых совсем близко.

КОКОРИН ВСЕ БЛИЖЕ К «НОРМЕ МАНЧИНИ»

До перерыва атаке «Зенит» действовал ненамного лучше, чем «Тосно», но зато показал убийственную эффективность. Первая же осмысленная атака зенитовцев закончилась голом, причем очень красивым. Паредес вполне по-пирловски начал комбинацию, Шатов пяткой в касание скинул мяч Кокорину и тот забил третий гол в сезоне. Ложа прессы уткнулась в смартфоны, соревнуясь, кто быстрее напишет в Твиттер цифру 32. Именно столько осталось забить российскому дуэту форвардов «Зенита» для того, чтобы выполнить задачу, поставленную им Манчини.

ДЗЮБА НА ФЛАНГЕ

В начале второго тайма итальянский тренер заменил захромавшего Шатова на Дзюбу, но место центрального форварда занял не зенитовский великан, а Дриусси. Остроты от этих перестановок не прибавилось, зато стало понятно для чего петербуржцам нужен Ригони. Ни Дзюба, ни Кокорин не могли как следует «накормить» Дриусси фланговыми передачами, хотя они очень старались. Зенитовские россияне таранили крайних защитников «Тосно», однако мяч до аргентинца не доходил.

В итоге самым острым моментом у номинальных гостей во втором тайме так и остался плотный удар Ерохина из-за штрафной. А вот осмелевшие хозяева упустили пару довольно неплохих моментов, чтобы уже сейчас превзойти «Райо Вальекано» и отобрать очки у петербургского эквивалента «Реала». Но «Зенит» удержал минимальное преимущество и продолжил победную серию.

30.07.2017 20:00 Зрители 12555 основной раунд: 3-й тур Петровский
Тосно 0:1 Зенит
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Роберто Манчини
Голы
9 Александр Кокорин (О. Шатов, Л. Паредес) 10′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Аслан Дудиев 3
19′ Евгений Чернов 28
Виталий Шахов 13
Раде Дугалич 26
87′ Нуну Роша 15
Антон Заболотный 17
Александр Карницкий 14
55′ 64′ Вагиз Галиулин 21
Максим Палиенко 11
62′ Георгий Мелкадзе 10
Резиуан Мирзов 22
70′ Ян Казаев 91
Евгений II Марков 20
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито (к)
6 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
60 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев
21 Александр Ерохин 45+1′
5 Леандро Паредес
9 Александр Кокорин
11 Себастьян Дриусси 87′
18 Юрий Жирков
17 Олег Шатов 55′
22 Артем Дзюба
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
7 Удары (всего) 10
1 Удары в створ 4
6 Угловые 2
19 Фолы 20
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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