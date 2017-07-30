Кокорину осталось 32. «Зенит» победил «Тосно»

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«ТОСНО» КАК «РАЙО»

Можно ли считать мадридским дерби матч между «Реалом» и «Райо Вальекано»? Если исходить из территориальных соображений — безусловно, но в любом туре чемпионата Испании без особого напряжения можно отыскать пять-шесть игр с гораздо большей интригой и внутренним напряжением. За сорокалетнюю историю противостояния с королевским Голиафом Давиды из «Райо» добыли 4 победы и трижды сыграли вничью. А всего матчей было 34…

Непраздничный вариант мадридского дерби — самый точный аналог первого петербургского противостояния в истории премьер-лиги, а «Райо Вальекано» — первый ориентир для нынешнего «Тосно». Пока в копилке команды имени лося и корюшки только одна победа над… дублем «Зенита» при двух ничьих и пяти поражениях. Первая и последняя встреча с главным клубом Петербурга в Кубке России обернулась для «Тосно» разгромом 0:5.

В плане посещаемости областному коллективу тоже есть чему поучиться у «Райо» — в прошлом году парни с задворок Мадрида собирали не менее семи тысяч зрителей на домашних матчах. И это при том, что играли они во втором дивизионе. А когда «Тосно» догонит «Райо Вальекано», можно будет подумать и о том, чтобы стать местным эквивалентом «Атлетико».

АДМИРАЛ НОБОА НА «ПЕТРОВСКОМ»

В воскресенье Петербург надел тельняшки и активно отмечал День Военно-морского флота. Один из самых питерских праздников докатился и до «Петровского». Причем в довольно неожиданной форме. Минут за 40 до начала матча на центральный сектор пришел солидный седобородый мужчина в черной фуражке с якорем. Компанию ему составила большая латиноамериканская семья в майках с фамилией «Нобоа». Да, это был знаменитый папа зенитовского полузащитника. Летом 2016 года адмирал Фернандо Нобоа занял пост главнокомандующего Военно-морскими силами Эквадора. Говорят, недавно он вроде бы ушел в отставку. Все-таки очень мало мы знаем о современном состоянии эквадорского ВМФ…

МАММАНА С НЕБЕС

Роберто Манчини, наверное, еще не знает о российских военно-морских праздниках. Возможно, он не в курсе и того, какая заслуженная родня есть у Нобоа. Иначе зенитовский тренер обязательно нашел бы место в основе для отбывшего дисквалификацию эквадорца. Но полузащитника из «Ростова» вместе с Дзюбой, Жулиану и компанией отправили на скамейку запасных.

Манчини порадовал новой схемой: 4−1−2−3 с Паредесом в роли Пирло, Кузяевым и Ерохиным над скрытым диспетчером и тройкой нападения Дриусси — Кокорин — Шатов. Еще одно откровение — связка Иванович — Хави Гарсия с центре обороны. Этот защитный вариант тоже оказался небезупречным. Если бы не Лунев, «Зенит» мог бы пропустить еще в первом тайме. Прямо по ходу матча в «Пулкове» приземлился самолет, который привез в Петербург Мамману. Долгожданная подмога в защиту сине-бело-голубых совсем близко.

КОКОРИН ВСЕ БЛИЖЕ К «НОРМЕ МАНЧИНИ»

До перерыва атаке «Зенит» действовал ненамного лучше, чем «Тосно», но зато показал убийственную эффективность. Первая же осмысленная атака зенитовцев закончилась голом, причем очень красивым. Паредес вполне по-пирловски начал комбинацию, Шатов пяткой в касание скинул мяч Кокорину и тот забил третий гол в сезоне. Ложа прессы уткнулась в смартфоны, соревнуясь, кто быстрее напишет в Твиттер цифру 32. Именно столько осталось забить российскому дуэту форвардов «Зенита» для того, чтобы выполнить задачу, поставленную им Манчини.

ДЗЮБА НА ФЛАНГЕ

В начале второго тайма итальянский тренер заменил захромавшего Шатова на Дзюбу, но место центрального форварда занял не зенитовский великан, а Дриусси. Остроты от этих перестановок не прибавилось, зато стало понятно для чего петербуржцам нужен Ригони. Ни Дзюба, ни Кокорин не могли как следует «накормить» Дриусси фланговыми передачами, хотя они очень старались. Зенитовские россияне таранили крайних защитников «Тосно», однако мяч до аргентинца не доходил.