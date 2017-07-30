Кокорину осталось 32. «Зенит» победил «Тосно»
Перед началом сезона главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поставил перед Кокориным и Дзюбой задачу забить не меньше 35 мячей на двоих. Александр отличился уже в третий раз, а Артем пока «молчит».
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«ТОСНО» КАК «РАЙО»
Можно ли считать мадридским дерби матч между «Реалом» и «Райо Вальекано»? Если исходить из территориальных соображений — безусловно, но в любом туре чемпионата Испании без особого напряжения можно отыскать
Непраздничный вариант мадридского дерби — самый точный аналог первого петербургского противостояния в истории
В плане посещаемости областному коллективу тоже есть чему поучиться у «Райо» — в прошлом году парни с задворок Мадрида собирали не менее семи тысяч зрителей на домашних матчах. И это при том, что играли они во втором дивизионе. А когда «Тосно» догонит «Райо Вальекано», можно будет подумать и о том, чтобы стать местным эквивалентом «Атлетико».
АДМИРАЛ НОБОА НА «ПЕТРОВСКОМ»
В воскресенье Петербург надел тельняшки и активно отмечал День
МАММАНА С НЕБЕС
Роберто Манчини, наверное, еще не знает о российских
Манчини порадовал новой схемой: 4−1−2−3 с Паредесом в роли Пирло, Кузяевым и Ерохиным над скрытым диспетчером и тройкой нападения Дриусси — Кокорин — Шатов. Еще одно откровение — связка Иванович — Хави Гарсия с центре обороны. Этот защитный вариант тоже оказался небезупречным. Если бы не Лунев, «Зенит» мог бы пропустить еще в первом тайме. Прямо по ходу матча в «Пулкове» приземлился самолет, который привез в Петербург Мамману. Долгожданная подмога в защиту
КОКОРИН ВСЕ БЛИЖЕ К «НОРМЕ МАНЧИНИ»
До перерыва атаке «Зенит» действовал ненамного лучше, чем «Тосно», но зато показал убийственную эффективность. Первая же осмысленная атака зенитовцев закончилась голом, причем очень красивым. Паредес вполне
ДЗЮБА НА ФЛАНГЕ
В начале второго тайма итальянский тренер заменил захромавшего Шатова на Дзюбу, но место центрального форварда занял не зенитовский великан, а Дриусси. Остроты от этих перестановок не прибавилось, зато стало понятно для чего петербуржцам нужен Ригони. Ни Дзюба, ни Кокорин не могли как следует «накормить» Дриусси фланговыми передачами, хотя они очень старались. Зенитовские россияне таранили крайних защитников «Тосно», однако мяч до аргентинца не доходил.
В итоге самым острым моментом у номинальных гостей во втором тайме так и остался плотный удар Ерохина
|Дмитрий Парфенов
|Роберто Манчини
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|5
|7
|Удары (всего)
|10
|1
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|2
|19
|Фолы
|20
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)
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- (к)
- Капитан команды
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