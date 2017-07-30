Парфёнов: У «Тосно» есть проблема с адаптацией в РФПЛ

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«Никак не можем забить, хотя создаем хорошие моменты. Надо прибавлять и работать над этим. У команды есть характер — пока не выиграли, не набираем очков. Но я вижу, что команда есть. Мы неплохо выглядели сегодня. Не хватило только забить мяч.

Слышал ли фанатов «Тосно»? «Зенит» тоже с чего-то начинал. Не всем сразу 80 лет, 90. Армия болельщиков будет расти, если ребята будут показывать хороший футбол, отдаваться в игре. Не было обидно из-за того, что домашнюю раздевалку отдали «Зениту». Я говорил об этом перед игрой. Проблемы нет — от этого футболист думать, бежать лучше не станет. Если ты зацикливаешься на этих вещах, проблемы будут. Если думаешь о футболе, проблем не будет.

Резерв «Тосно» — в игроках, потенциале и работе. Мы играли с непростыми соперниками — «Зенит», «Краснодар». Сегодня команда показала, что может играть, прибавлять в качестве. Это ежедневная работа. За выход Чернова придётся платить компенсацию? Точно не скажу ничего, не занимаюсь бумажными делами. Очень рад, что Евгений сегодня играл.

Проблема есть в адаптации к РФПЛ, небольшой промежуток времени прошёл, чтобы подготовить команду. Первые туры уходят на адаптацию, понимание того, что происходит здесь. Отличия есть — удивительного ничего не скажу, — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.