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30 июля 2017, 23:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Парфёнов: У «Тосно» есть проблема с адаптацией в РФПЛ

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в домашнем матче 3-го тура российской футбольной Премьер-Лиги.

Главный тренер <span class=error>Тосно</span> Дмитрий <span class=error>Парфёнов</span> прокомментировал поражение от Зенита (0:1) в домашнем матче 3-го тура российской футбольной <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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«Никак не можем забить, хотя создаем хорошие моменты. Надо прибавлять и работать над этим. У команды есть характер — пока не выиграли, не набираем очков. Но я вижу, что команда есть. Мы неплохо выглядели сегодня. Не хватило только забить мяч.

Слышал ли фанатов «Тосно»? «Зенит» тоже с чего-то начинал. Не всем сразу 80 лет, 90. Армия болельщиков будет расти, если ребята будут показывать хороший футбол, отдаваться в игре. Не было обидно из-за того, что домашнюю раздевалку отдали «Зениту». Я говорил об этом перед игрой. Проблемы нет — от этого футболист думать, бежать лучше не станет. Если ты зацикливаешься на этих вещах, проблемы будут. Если думаешь о футболе, проблем не будет.

Резерв «Тосно» — в игроках, потенциале и работе. Мы играли с непростыми соперниками — «Зенит», «Краснодар». Сегодня команда показала, что может играть, прибавлять в качестве. Это ежедневная работа. За выход Чернова придётся платить компенсацию? Точно не скажу ничего, не занимаюсь бумажными делами. Очень рад, что Евгений сегодня играл.

Проблема есть в адаптации к РФПЛ, небольшой промежуток времени прошёл, чтобы подготовить команду. Первые туры уходят на адаптацию, понимание того, что происходит здесь. Отличия есть — удивительного ничего не скажу, — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

30.07.2017 20:00 Зрители 12555 основной раунд: 3-й тур Петровский
Тосно 0:1 Зенит
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Роберто Манчини
Голы
9 Александр Кокорин (О. Шатов, Л. Паредес) 10′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Аслан Дудиев 3
19′ Евгений Чернов 28
Виталий Шахов 13
Раде Дугалич 26
87′ Нуну Роша 15
Антон Заболотный 17
Александр Карницкий 14
55′ 64′ Вагиз Галиулин 21
Максим Палиенко 11
62′ Георгий Мелкадзе 10
Резиуан Мирзов 22
70′ Ян Казаев 91
Евгений II Марков 20
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито (к)
6 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
60 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев
21 Александр Ерохин 45+1′
5 Леандро Паредес
9 Александр Кокорин
11 Себастьян Дриусси 87′
18 Юрий Жирков
17 Олег Шатов 55′
22 Артем Дзюба
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
7 Удары (всего) 10
1 Удары в створ 4
6 Угловые 2
19 Фолы 20
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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