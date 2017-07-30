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30 июля 2017, 23:01 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Манчини: На данный момент никаких оснований для ухода Дзюбы из «Зенита» нет

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что в данный момент не намерен расставаться с нападающим Артёмом Дзюбой.

Главный тренер Зенита <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span> заявил что в данный момент не намерен расставаться с нападающим Артёмом <span class=error>Дзюбой</span>. Увеличить
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При этом итальянский специалист подчеркнул, что трансферное окно ещё открыто и произойти может всё, что угодно.

«На данный момент я не считаю это возможным. Хотя с другой стороны трансферное окно открыто и может произойти всё что угодно, но на данный момент никаких оснований для этого нет», — заявил итальянский специалист на послематчевой пресс-конференции.

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