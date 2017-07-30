Манчини: На данный момент никаких оснований для ухода Дзюбы из «Зенита» нет

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При этом итальянский специалист подчеркнул, что трансферное окно ещё открыто и произойти может всё, что угодно.