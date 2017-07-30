«Зенит» обыграл «Тосно» в матче чемпионата России по футболу

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Мяч на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот гол стал вторым в трех матчах чемпионата.

В турнирной таблице «Зенит» делит первое место с московским «Локомотивом» — по девять очков, столько же в активе занимающего третью строчку грозненского «Ахмата». «Тосно», не набрав ни одного балла, идет на предпоследней, 15-й позиции.

В следующем туре «Зенит» на своем поле примет московский «Спартак», «Тосно» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом». Обе встречи пройдут 6 августа.