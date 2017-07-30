«Зенит» обыграл «Тосно» в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 30 июля.
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Тосно» из Ленинградской области со счетом 1:0 в гостевом матче третьего тура чемпионата России по футболу. Матч прошел в Санкт-Петербурге.
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Мяч на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот гол стал вторым в трех матчах чемпионата.
В турнирной таблице «Зенит» делит первое место с московским «Локомотивом» — по девять очков, столько же в активе занимающего третью строчку грозненского «Ахмата». «Тосно», не набрав ни одного балла, идет на предпоследней, 15-й позиции.
В следующем туре «Зенит» на своем поле примет московский «Спартак», «Тосно» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом». Обе встречи пройдут 6 августа.
Главные тренеры
|Дмитрий Парфенов
|Роберто Манчини
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|5
|7
|Удары (всего)
|10
|1
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|2
|19
|Фолы
|20
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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