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30 июля 2017, 22:14 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Зенит» обыграл «Тосно» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 30 июля. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Тосно» из Ленинградской области со счетом 1:0 в гостевом матче третьего тура чемпионата России по футболу. Матч прошел в Санкт-Петербурге.

Победу петербургскому клубу принес Александр <span class=error>Кокорин</span>. Увеличить
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Мяч на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот гол стал вторым в трех матчах чемпионата.

В турнирной таблице «Зенит» делит первое место с московским «Локомотивом» — по девять очков, столько же в активе занимающего третью строчку грозненского «Ахмата». «Тосно», не набрав ни одного балла, идет на предпоследней, 15-й позиции.

В следующем туре «Зенит» на своем поле примет московский «Спартак», «Тосно» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом». Обе встречи пройдут 6 августа.

30.07.2017 20:00 Зрители 12555 основной раунд: 3-й тур Петровский
Тосно 0:1 Зенит
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Роберто Манчини
Голы
9 Александр Кокорин (О. Шатов, Л. Паредес) 10′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Аслан Дудиев 3
19′ Евгений Чернов 28
Виталий Шахов 13
Раде Дугалич 26
87′ Нуну Роша 15
Антон Заболотный 17
Александр Карницкий 14
55′ 64′ Вагиз Галиулин 21
Максим Палиенко 11
62′ Георгий Мелкадзе 10
Резиуан Мирзов 22
70′ Ян Казаев 91
Евгений II Марков 20
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито (к)
6 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
60 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев
21 Александр Ерохин 45+1′
5 Леандро Паредес
9 Александр Кокорин
11 Себастьян Дриусси 87′
18 Юрий Жирков
17 Олег Шатов 55′
22 Артем Дзюба
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
7 Удары (всего) 10
1 Удары в створ 4
6 Угловые 2
19 Фолы 20
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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