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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30535613/
30 июля 2017, 21:56 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

На секторе «Тосно» произошла драка с участием полиции

Во время матча 3-го тура чемпионата России между «Тосно» и «Зенитом» на секторе болельщиков областной команды вспыхнула драка, передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ.

Во время матча 3-го тура чемпионата России между <span class=error>Тосно</span> и Зенитом'​ на секторе болельщиков областной команды вспыхнула драка. Увеличить
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Сначала фанаты выясняли отношения между собой, затем на сектор вошли полицейские и на протяжении нескольких минут пытались утихомирить фанатов. В итоге с трибуны были выведены несколько человек.

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