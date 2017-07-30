На секторе «Тосно» произошла драка с участием полиции

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Сначала фанаты выясняли отношения между собой, затем на сектор вошли полицейские и на протяжении нескольких минут пытались утихомирить фанатов. В итоге с трибуны были выведены несколько человек.