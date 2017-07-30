На секторе «Тосно» произошла драка с участием полиции
Во время матча 3-го тура чемпионата России между «Тосно» и «Зенитом» на секторе болельщиков областной команды вспыхнула драка, передает из
Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ.
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Видимо, что-то случилось...
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Сначала фанаты выясняли отношения между собой, затем на сектор вошли полицейские и на протяжении нескольких минут пытались утихомирить фанатов. В итоге с трибуны были выведены несколько человек.
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