Защитник будущего. Кто такой Маммана, которого покупает «Зенит»

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ЖУТКОЕ ДЕТСТВО

Маммана родился 10 февраля 1996 года в городе Мерло, пригороде Буэнос-Айреса. В шесть лет он потерял мать. Семья тяжело переживала трагедию. Казалось, самое страшное позади, когда 8-летнего Эмануэля заметили и пригласили в академию скауты «Ривер Плейта».

Однако в 15 лет он лишился отца. Можно только догадываться, чего стоило парню справиться со столь ранней смертью родителей. Другой мог бы запросто сломаться. Но оставшиеся родственники, партнеры по команде, а затем и появившаяся девушка не позволили Маммане завязать с футболом. Тем более, что прогрессировать он не переставал. А каждый свой успех по сей день посвящает маме и папе.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.62566844919786% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BVvJI76gQ5D/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Feliz cumpleaños @leomessi que tengas un gran día ????⚽️ #lapelotasiempreal10</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Emanuel Mammana (@emanuel_mammana24) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-24T20:59:41+00:00">Июн 24 2017 в 1:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КОРОЛЬ СРЕДИ ЮНОШЕЙ

Показывая не по годам зрелую игру в обороне, Эмануэль по праву стал ключевым исполнителем в юношеской сборной Аргентины. В составе национальной команды он становился третьим на чемпионате Южной Америки-U15, а затем выиграл этот же турнир для игроков U17. Еще больше внимания к своей персоне Маммана привлек выступлением на юношеском чемпионате мира в ОАЭ в 2013 году. Аргентинцы вышли в полуфинал, а скауты европейских клубов отметили в своих отчетах шикарный выбор позиции, уверенность и цепкость молодой звезды из «Ривер Плейта».

В «Ривере» с победами тоже был порядок: опять же в 2013-м он выиграл клубный чемпионат мира U-17, который прошел в Мадриде. Любопытно, что лучшим бомбардиром турнира и автором победного гола в финале с «Атлетико» стал… Себастьян Дриусси. Теперь старые друзья снова будут играть вместе. Но за красно-белый Буэнос-Айрес, а за сине-бело-голубой Петербург.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:35.092592592592595% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BVSI8ifHFsj/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Una victoria muy importante, muy feliz de poder jugar con la camiseta de mi país y de estar con este grupo de muy grandes jugadores #vamosargentina?? @afaseleccion #lomejorestaporvenir ????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Emanuel Mammana (@emanuel_mammana24) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-13T14:40:01+00:00">Июн 13 2017 в 7:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ШУСТРЫЙ КАК МАСКЕРАНО

Успехи юного защитника насколько впечатляли, что уже в 2014-м году он получил вызов в первую сборную. Незадолго до чемпионата мира из-за травм команде не могли помочь в товарищеских матчах Демикелис и Гарай. На освободившееся место главный тренер Алехандро Сабелья пригласил молодого Мамману. И даже выпустил его на поле во встрече со Словенией. За 15 минут до конца Эмануэль вышел на замену вместо Маскерано.

Парадокс, но к тому моменту Маммана еще не дебютировал за основу «Ривер Плейта»! До него подобное случалось лишь однажды. В 2003 году. С юным Маскерано.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BD4bo_YGLZo/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Muy feliz por mi segundo gol y por el gran partido de todo el equipo , a seguir así banda ⚪️?⚪️ como siempre dedicado para los dos más grandes q están allá arriba y para el angelito q se viene en mi vida ??♥️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Emanuel Mammana (@emanuel_mammana24) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-04-07T02:09:25+00:00">Апр 6 2016 в 7:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

РАСКОЛДОВАЛ «РИВЕР»

Дебют за первую команду «Ривера» случился в 2014-м. Сложилось все для Мамманы более чем удачно. Тренерский штаб постепенно доверял защитнику все больше игрового времени сначала в матчах Кубка Аргентины, затем чемпионата страны, а затем его выпустили в старте в ответном финальном матче Копа Судамерикана (аналог Лиги Европы). «Ривер» сыграл вничью с колумбийским «Атлетико Насьональ» 1:1 и по сумме двух встреч завоевал трофей. Для легендарного клуба это был первый международный успех за 17 лет.

Дальше больше. На чемпионате Южной Америки-U20 в 2015-м Маммана был уже неоспоримым лидером аргентинцев. В компании опять же с Дриусси они стали победителями этого турнира. В финальной стадии Аргентина не оставила соперникам шансов. В частности, не пропустила от бразильцев.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BT9bBXSlXc6/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#allezol #remontadajax vamooooos equipo ???? allez équipe ???? #europaligue #teamol?? tous ensemble ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Emanuel Mammana (@emanuel_mammana24) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-11T17:02:31+00:00">Май 11 2017 в 10:02 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«ЛИОН» КАК ТРАНЗИТНАЯ ОСТАНОВКА

Полноценным игроком стартового состава в «Ривере» Маммана был всего лишь год. Но многочисленные регалии на уровне сборной сделали свое дело: прошлым летом предложения из Европы посыпались одно за другим. Особый интерес проявляли из Италии. Защитника сватали в «Наполи» и «Милан». Были слухи об «Атлетико» и «Тоттенхэме». Но в итоге парень оказался в «Лионе». Французы заплатили за него 7,5 миллиона евро.

И вот теперь, спустя всего год, клуб готовиться продать игрока вдвое дороже. Удачное вложение!

Тем более что во Франции у него не все получалось. В чемпионате страны защитник выходил на поле лишь в 17 турах.

«Хочу быстро выучить французский и интегрироваться в новую для себя культуру», — говорил Маммана сразу после трансфера. Но на практике, видимо, возникли проблемы. Да еще травмы навалились. По сути, он регулярно заиграл только после нового года. И стать по-настоящему своим не успел. Возможно, потому «Лион» и готов расстаться с ним уже сейчас, пока предлагают хорошие деньги и пока до истечения контракта целых четыре года.

ЧЕМ ОН ТАК ХОРОШ

Мамману называют образцом «защитника будущего». Его козыри — это не только традиционные для игроков обороны навыки в выборе позиции, цепкость в отборе, самоотверженные подкаты, но и весьма приличная техника, позволяющая не просто выносить мяч из своей зоны, а еще и начинать атаки, подменяя тем самым функции разыгрывающего опорника. Заодно он страхует партнеров, убежавших вперед, встречая соперника, словно волнорез.