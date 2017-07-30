Защитник будущего. Кто такой Маммана, которого покупает «Зенит»
В воскресенье центральный защитник Эмануэль Маммана прилетел в
Санкт-Петербург. В понедельник 21-летний аргентинец должен пройти медосмотр, после чего подпишет контракт. По данным французских СМИ, трансфер футболиста, выступавшего за «Лион», обойдется «Зениту» в сумму порядка 15 миллионов евро.
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ЖУТКОЕ ДЕТСТВО
Маммана родился 10 февраля 1996 года в городе Мерло, пригороде
Однако в 15 лет он лишился отца. Можно только догадываться, чего стоило парню справиться со столь ранней смертью родителей. Другой мог бы запросто сломаться. Но оставшиеся родственники, партнеры по команде, а затем и появившаяся девушка не позволили Маммане завязать с футболом. Тем более, что прогрессировать он не переставал. А каждый свой успех по сей день посвящает маме и папе.
КОРОЛЬ СРЕДИ ЮНОШЕЙ
Показывая не по годам зрелую игру в обороне, Эмануэль по праву стал ключевым исполнителем в юношеской сборной Аргентины. В составе национальной команды он становился третьим на чемпионате Южной Америки-U15, а затем выиграл этот же турнир для игроков U17. Еще больше внимания к своей персоне Маммана привлек выступлением на юношеском чемпионате мира в ОАЭ в 2013 году. Аргентинцы вышли в полуфинал, а скауты европейских клубов отметили в своих отчетах шикарный выбор позиции, уверенность и цепкость молодой звезды из «Ривер Плейта».
В «Ривере» с победами тоже был порядок: опять же в 2013-м он выиграл клубный чемпионат мира U-17, который прошел в Мадриде. Любопытно, что лучшим бомбардиром турнира и автором победного гола в финале с «Атлетико» стал… Себастьян Дриусси. Теперь старые друзья снова будут играть вместе. Но за
ШУСТРЫЙ КАК МАСКЕРАНО
Успехи юного защитника насколько впечатляли, что уже в 2014-м году он получил вызов в первую сборную. Незадолго до чемпионата мира
Парадокс, но к тому моменту Маммана еще не дебютировал за основу «Ривер Плейта»! До него подобное случалось лишь однажды. В 2003 году. С юным Маскерано.
РАСКОЛДОВАЛ «РИВЕР»
Дебют за первую команду «Ривера» случился в 2014-м. Сложилось все для Мамманы более чем удачно. Тренерский штаб постепенно доверял защитнику все больше игрового времени сначала в матчах Кубка Аргентины, затем чемпионата страны, а затем его выпустили в старте в ответном финальном матче Копа Судамерикана (аналог Лиги Европы). «Ривер» сыграл вничью с колумбийским «Атлетико Насьональ» 1:1 и по сумме двух встреч завоевал трофей. Для легендарного клуба это был первый международный успех за 17 лет.
Дальше больше. На чемпионате Южной Америки-U20 в 2015-м Маммана был уже неоспоримым лидером аргентинцев. В компании опять же с Дриусси они стали победителями этого турнира. В финальной стадии Аргентина не оставила соперникам шансов. В частности, не пропустила от бразильцев.
«ЛИОН» КАК ТРАНЗИТНАЯ ОСТАНОВКА
Полноценным игроком стартового состава в «Ривере» Маммана был всего лишь год. Но многочисленные регалии на уровне сборной сделали свое дело: прошлым летом предложения из Европы посыпались одно за другим. Особый интерес проявляли из Италии. Защитника сватали в «Наполи» и «Милан». Были слухи об «Атлетико» и «Тоттенхэме». Но в итоге парень оказался в «Лионе». Французы заплатили за него 7,5 миллиона евро.
И вот теперь, спустя всего год, клуб готовиться продать игрока вдвое дороже. Удачное вложение!
Тем более что во Франции у него не все получалось. В чемпионате страны защитник выходил на поле лишь в 17 турах.
«Хочу быстро выучить французский и интегрироваться в новую для себя культуру», — говорил Маммана сразу после трансфера. Но на практике, видимо, возникли проблемы. Да еще травмы навалились. По сути, он регулярно заиграл только после нового года. И стать
ЧЕМ ОН ТАК ХОРОШ
Мамману называют образцом «защитника будущего». Его козыри — это не только традиционные для игроков обороны навыки в выборе позиции, цепкость в отборе, самоотверженные подкаты, но и весьма приличная техника, позволяющая не просто выносить мяч из своей зоны, а еще и начинать атаки, подменяя тем самым функции разыгрывающего опорника. Заодно он страхует партнеров, убежавших вперед, встречая соперника, словно волнорез.
Маммана не обладает огромным ростом, не «качок». Зато он поразительно четко читает игру. Именно за это качество аргентинца включают в число самых перспективных защитников мира. И тот факт, что такой игрок едет не
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