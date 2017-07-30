«Локо»: три из трех!

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СЕМИН: БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ?

Главный футбольный железнодорожник страны Юрий Семин в этом сезоне в хит-параде самых ярких цитат занимает одно из лидирующих мест и вполне может посоперничать с эпатажным рулевым «Анжи» Александром Григоряном.

После поражения в Суперкубке от «Спартака» рулевой «Локо» небезосновательно, на мой взгляд, заметил, что судья испортил всю игру, подчеркнув, что Безбородов должен был показать вторую желтую карточку и удалить Луиза Адриану.

Работу Семина в «Локо» будут оценивать раз в три месяца.

Перед дерби с ЦСКА маститый специалист не без раздражения отреагировал на перенос игры на день раньше: «Ну… ЦСКА хорошо календарь составляет, все просчитывает».

Не исключено, что все эти резкие высказывания связаны с тем, что тренер испытывает серьезное давление.

В начале июня председатель совета директоров красно-зеленых Анатолий Мещеряков заявил: «Совдир будет оценивать результаты первой команды раз в три месяца. Итоги выступления основы в прошлом сезоне признаны противоречивыми». Семин же в разговоре с корреспондентом «СЭ» в тот же день парировал: результаты «Локо» не противоречивые, а достаточно хорошие. Контраст в оценках!

Так или иначе, первую «аттестацию» Семину предстоит пройти уже в сентябре-октябре.

Пока, как говорится, полет нормальный. «Локо» достойно бился со «Спартаком» в Суперкубке, на классе победил «Арсенал», великолепно воспользовался грубейшими ошибками ЦСКА в обороне, набрав шесть очков на старте сезона. Но что дальше?

Любая серьезная осечка может осложнить положение тренера, а тут, как назло, Семин остался без своего основного форварда. В дерби с армейцами серьезную травму получил Ари и выбыл аж до декабря…

К тому же в воскресенье в гости пожаловал колючий «Анжи». В первом туре махачкалинцы при более удачном стечении обстоятельств могли и не проиграть команде Виктора Гончаренко, а затем взяли три очка во встрече с «Амкаром».

В общем, в день 45-летия президента клуба Ильи Геркусу перед Семиным и его подопечными стояла далеко не самая простая задача.

ХОЛОСТОЙ ФАРФАН

На острие нападения хозяев был брошен Фарфан, а справа появился Игнатьев. В остальном — без изменений.

Первый тайм проходил совсем в неспешном режиме. Видимо, сказывалась духота. Как результат — читаемые атаки, высокая плотность, многовато брака в передачах… Матч начинал напоминать недавний поединок АЕК и ЦСКА в Лиге чемпионов.

Территориальное преимущество москвичей практически ни во что не выливалось. Атаку кренило направо, но прострелы активного Игнатьева толком до Фарфана не доходили. Фибел буквально приклеился к перуанцу и не давал ему дышать, попросту «съел».

А когда на 26-й минуте мяч от Игнатьева транзитом через Миранчука был доставлен до Тарасова, габаритный хавбек поспешил, пробил второпях, по-пижонски пяткой — мимо цели, чем вызвал негодование у Семина.

Тарасов вообще мог стать антигероем первого тайма. Мамтов обокрал его вблизи штрафной, и хавбеку ничего не оставалось, как грубо сфолить — в итоге желтая карточка. А Гильерме пришлось потрудиться, чтобы справиться с мощным ударом Хубулова со штрафного под перекладину.

БОТИНОК СЕМИНА

В перерыве в подтрибунном помещении Семин высказал претензии главному арбитру встречи и решился на одну перестановку. Новичок команды Рыбус сменил молодого Лысова. Григорян же выпустил на поле человека-«рабону» Лескано.

«Локо» резко добавил в агрессии и под бодрую кричалку фанатов: «Юрий Палыч, оле-оле-оле» стал нагнетать. Но Фарфан запорол два верных момента — после подач справа Игнатьева и Фернандеша.

Сказывалось отсутствие Ари. И когда Миранчук из убойной позиции послал мяч выше цели, Семин не смог сдержать ярости — в сердцах так сильно пнул бутылку с водой, что с ноги слетел ботинок…

Ничья по такой игре стала бы несправедливым исходом встречи. Поэтому гол Фернандеша, который показал Фарфану, как нужно распоряжаться своими шансами, был более чем логичным.

Семин одерживает три победы в трех матчах чемпионата, остается в лидерах и поздравляет Геркуса. ​.