Мещеряков: На существенное понижение зарплаты «Локомотив» Дзюбу возьмёт

«Переговоры с Дзюбой? Я сегодня это прочитал в прессе: «Он согласен перейти на существенное понижение зарплаты». На существенное понижение мы его возьмем! В каждой шутке есть доля шутки. Не знаю, честно говоря, я об этом ничего не слышал. Подойдет ли он «Локомотиву»? Нам и Роналду подойдет, и Месси. Качество игрока определяется совокупностью вещей: как минимум, желанием играть и доказывать, что ты настоящий футболист. И конечно, тут важную роль играет финансовый вопрос.

Новосельцев? Вы же знаете мою позицию — до тех пор, пока трансфер не совершился, я ничего не хочу говорить. Это неправильно, так как мешает сделке и всех нервирует.

Трансферное окно еще не закончилось. Кроме того, есть молодые нападающие, которым мы можем дать шанс. В атаке может играть и Антон Миранчук. Все должно быть постепенно. С одной стороны, игрок должен заслужить место в составе, с другой — мы видим, что уже ребята потихоньку подтягиваются к основе. Лысов, например. Думаю, что скоро увидим на поле и Галаджана, и других игроков, которые вернутся, — передает слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.