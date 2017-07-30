Мещеряков: На существенное понижение зарплаты «Локомотив» Дзюбу возьмёт
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков с иронией прокомментировал информацию о том, что форвард «Зенита» Артём Дзюба может оказаться в стане «железнодорожников» на правах аренды.
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Видимо, что-то случилось...
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«Переговоры с Дзюбой? Я сегодня это прочитал в прессе: «Он согласен перейти на существенное понижение зарплаты». На существенное понижение мы его возьмем! В каждой шутке есть доля шутки. Не знаю, честно говоря, я об этом ничего не слышал. Подойдет ли он «Локомотиву»? Нам и Роналду подойдет, и Месси. Качество игрока определяется совокупностью вещей: как минимум, желанием играть и доказывать, что ты настоящий футболист. И конечно, тут важную роль играет финансовый вопрос.
Новосельцев? Вы же знаете мою позицию — до тех пор, пока трансфер не совершился, я ничего не хочу говорить. Это неправильно, так как мешает сделке и всех нервирует.
Трансферное окно еще не закончилось. Кроме того, есть молодые нападающие, которым мы можем дать шанс. В атаке может играть и Антон Миранчук. Все должно быть постепенно. С одной стороны, игрок должен заслужить место в составе, с другой — мы видим, что уже ребята потихоньку подтягиваются к основе. Лысов, например. Думаю, что скоро увидим на поле и Галаджана, и других игроков, которые вернутся, — передает слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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