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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30535156/
30 июля 2017, 20:10 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Зуев забил — «Ростов» победил

Команда Гаджи Гаджиева потерпела очередную неудачу и опустилась в подвал таблицы. В этот раз к поражению ее приговорил точный удар полузащитника Александра Зуева, арендованного у «Спартака».

<span class=error>Амкар</span> <span class=error>Гаджи</span> <span class=error>Гаджиева</span> потерпел очередную неудачу. Увеличить
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

С «Амкаром» все-таки творится что-то неладное. Безвыигрышная серия команды Гаджи Гаджиева с учетом прошлого сезона достигла уже 14 матчей! А в нынешнем чемпионате пермяки не смогли пока забить ни одного гола, потерпев третье поражение подряд. В итоге игрокам пришлось после финального свистка идти извиняться перед болельщиками…

Причем не сказать, что дело исключительно в каком-то невезении или сложном календаре. В этот раз «Амкар» принимал дома «Ростов», который только строится при Леониде Кучуке. Пусть хозяева столкнулись с кадровыми проблемами — отсутствовали два основных защитника, Занев и Зайцев, однако явно не в этом главная причина блеклой игры пермяков. Гости, даже не показывая каких-то сверхзвуковых скоростей, смотрелись явно живее и интереснее. Статистика первого тайма по ударам красноречива: 8 (3 точных) — 2 (0) в пользу дончан.

После перерыва, на 62-й минуте, Милькович все-таки потревожил Песьякова первым попаданием в створ, но «Ростов» тут же ответил голом. Героями атаки стали Дядюн, выстреливший в перекладину, и Зуев, здорово сыгравший на добивании. Для арендованного в «Спартаке» 21-летнего полузащитника это первый мяч в премьер-лиге. И тут же, обеспечив результат, он отправился на замену. А в концовке дело было ближе к 0:2, чем к 1:1.

ЦИФРЫ

14 матчей составляет безвыигрышная серия «Амкара».

3 удара в створ нанесли пермяки в нынешнем сезоне за три стартовые встречи. Ни один из них не закончился голом.

ЦИТАТЫ

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»:

— К сожалению, опять проиграли опорную зону. Выиграть этот матч мы не могли, максимум — добиться ничьей, так как впереди, кроме подходов, ничего не было. Но и уступать тоже не следовало. Пропущенный гол и последующий еще один опасный момент у наших ворот — следствие контрвыпадов. Ни при каких ситуациях нельзя оставлять в обороне такое пространство и такое количество свободных соперников. Потому и потерпели поражение.

Леонид КУЧУК, главный тренер «Ростова»:

— Не скажу, что это лучший для нас матч в чемпионате. Лучшей назову игру с «Ахматом», когда ничего не позволили создать сопернику, а проиграли исключительно из-за футбольной случайности. В Перми мы одержали победу в стратегическом матче. Очень тяжелая встреча, на поле были сплошные единоборства. В концовке удалось дожать соперника, а потом заменами отодвинули игру от своих ворот.

30.07.2017 15:00 Зрители 4900 основной раунд: 3-й тур Звезда
Амкар 0:1 Ростов
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Леонид Кучук
Голы
10 Александр Зуев 66′
Составы
Артур Нигматуллин 1
Брайн Оладапо Идову 19
Александр Милькович 2
Секу Конде 6
Михаил Сиваков 18
90+3′ Януш Гол (к) 5
Александр Рязанцев 91
Станислав Прокофьев 14
74′ Роланд Гиголаев 13
Сергей Баланович 16
69′ Павел Комолов 20
Михаил Костюков 27
80′ Дарко Бодул 9
Алексей Гасилин 11
30 Сергей Песьяков
4 Сергей Паршивлюк
91 Виталий Устинов
3 Мацей Вилюш
15 Сверрир Ингасон
23 Миха Мевля
7 Артур Юсупов 81′
84 Александр Гацкан (к)
2 Тимофей Калачев 76′
20 Жан Маер
10 Александр Зуев 67′
19 Хорен Байрамян
22 Владимир Дядюн 88′
14 Элдор Шомуродов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 5
3 Удары (всего) 11
1 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 2
0 Угловые 4
13 Фолы 18
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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