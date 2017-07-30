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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

С «Амкаром» все-таки творится что-то неладное. Безвыигрышная серия команды Гаджи Гаджиева с учетом прошлого сезона достигла уже 14 матчей! А в нынешнем чемпионате пермяки не смогли пока забить ни одного гола, потерпев третье поражение подряд. В итоге игрокам пришлось после финального свистка идти извиняться перед болельщиками…

Причем не сказать, что дело исключительно в каком-то невезении или сложном календаре. В этот раз «Амкар» принимал дома «Ростов», который только строится при Леониде Кучуке. Пусть хозяева столкнулись с кадровыми проблемами — отсутствовали два основных защитника, Занев и Зайцев, однако явно не в этом главная причина блеклой игры пермяков. Гости, даже не показывая каких-то сверхзвуковых скоростей, смотрелись явно живее и интереснее. Статистика первого тайма по ударам красноречива: 8 (3 точных) — 2 (0) в пользу дончан.

После перерыва, на 62-й минуте, Милькович все-таки потревожил Песьякова первым попаданием в створ, но «Ростов» тут же ответил голом. Героями атаки стали Дядюн, выстреливший в перекладину, и Зуев, здорово сыгравший на добивании. Для арендованного в «Спартаке» 21-летнего полузащитника это первый мяч в премьер-лиге. И тут же, обеспечив результат, он отправился на замену. А в концовке дело было ближе к 0:2, чем к 1:1.

ЦИФРЫ

14 матчей составляет безвыигрышная серия «Амкара».

3 удара в створ нанесли пермяки в нынешнем сезоне за три стартовые встречи. Ни один из них не закончился голом.

ЦИТАТЫ

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»:

— К сожалению, опять проиграли опорную зону. Выиграть этот матч мы не могли, максимум — добиться ничьей, так как впереди, кроме подходов, ничего не было. Но и уступать тоже не следовало. Пропущенный гол и последующий еще один опасный момент у наших ворот — следствие контрвыпадов. Ни при каких ситуациях нельзя оставлять в обороне такое пространство и такое количество свободных соперников. Потому и потерпели поражение.

Леонид КУЧУК, главный тренер «Ростова»: