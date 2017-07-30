Зуев забил — «Ростов» победил
Команда Гаджи Гаджиева потерпела очередную неудачу и опустилась в подвал таблицы. В этот раз к поражению ее приговорил точный удар полузащитника Александра Зуева, арендованного у «Спартака».
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Видимо, что-то случилось...
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
С «Амкаром»
Причем не сказать, что дело исключительно в
После перерыва, на 62-й минуте, Милькович
ЦИФРЫ
14 матчей составляет безвыигрышная серия «Амкара».
3 удара в створ нанесли пермяки в нынешнем сезоне за три стартовые встречи. Ни один из них не закончился голом.
ЦИТАТЫ
Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»:
— К сожалению, опять проиграли опорную зону. Выиграть этот матч мы не могли, максимум — добиться ничьей, так как впереди, кроме подходов, ничего не было. Но и уступать тоже не следовало. Пропущенный гол и последующий еще один опасный момент у наших ворот — следствие контрвыпадов. Ни при каких ситуациях нельзя оставлять в обороне такое пространство и такое количество свободных соперников. Потому и потерпели поражение.
Леонид КУЧУК, главный тренер «Ростова»:
— Не скажу, что это лучший для нас матч в чемпионате. Лучшей назову игру с «Ахматом», когда ничего не позволили создать сопернику, а проиграли исключительно
|Гаджи Гаджиев
|Леонид Кучук
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|5
|3
|Удары (всего)
|11
|1
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|2
|0
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|18
|5
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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