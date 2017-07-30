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30 июля 2017, 20:05 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Григорян: Достаточно того, что я сказал о трусости Базелюка на всю страну

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился впечатлениями от поражения в матче 3-го тура РФПЛ от «Локомотива» и раскритиковал форварда Константина Базелюка.

Главный тренер <span class=error>Анжи</span> Александр <span class=error>Григорян</span> поделился впечатлениями от поражения в матче 3-го тура <span class=error>РФПЛ</span> от Локомотива и раскритиковал форварда Константина <span class=error>Базелюка</span>. Увеличить
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Встреча проходила в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Замены, которые я произвёл, не оправдали себя. Если Лескано и Кацаев просто неудачно вошли в игру, то Базелюк не выдерживает никакой критики из-за его нежелания бороться.

У нас были хорошие контратаки, которые мы могли завершить голом, но в целом «Локомотив» имел слишком ощутимое преимущество во втором тайме. Я думаю, что все игроки, вышедшие на замену, не помогли команде.

С чем связана моя такая реакция на игру Базелюка? С его трусостью. Я не намерен говорить больше, достаточно того, что я и это произнёс на всю страну, — сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол».

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