Григорян: Достаточно того, что я сказал о трусости Базелюка на всю страну

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Встреча проходила в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Замены, которые я произвёл, не оправдали себя. Если Лескано и Кацаев просто неудачно вошли в игру, то Базелюк не выдерживает никакой критики из-за его нежелания бороться.

У нас были хорошие контратаки, которые мы могли завершить голом, но в целом «Локомотив» имел слишком ощутимое преимущество во втором тайме. Я думаю, что все игроки, вышедшие на замену, не помогли команде.

С чем связана моя такая реакция на игру Базелюка? С его трусостью. Я не намерен говорить больше, достаточно того, что я и это произнёс на всю страну, — сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол».