Сёмин: «Анжи» является достаточно неприятной командой

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«Сложная игра, особенно первый тайм. «Анжи» очень хорошо оборонялся, это команда достаточно неприятная. Нужен был быстрый гол, но у нас не получилось его забить. Во втором тайме стало побольше простора, мы стали быстрее передавать друг другу мяч. Сделали тактические изменения — Лысов в атаке действовал не лучшим образом. Могли забить и раньше, но хорошо, что закончили матч так. Во втором тайме все хорошо играли, создавали много моментов, никого не хочу выделять.

Дебют Рыбуся? Он игрок квалифицированный. Ему нужно набрать физические кондиции, и тогда он нам поможет. Фарфан на острие атаки играл достаточно неплохо, совершал большой объём работы, имел два 100-процентных момента, был очень полезен. Не повезло, что не забил. Оказывал большое давление в центральной оси, — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.