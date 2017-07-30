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30 июля 2017, 19:49 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Локомотив» обыграл «Анжи» в матче чемпионата России

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» на своем поле одержал победу над махачкалинским «Анжи» со счетом 1:0 в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

Единственный мяч на 81-й минуте забил Мануэл Фернандеш. Увеличить
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Мяч на 81-й минуте забил Мануэл Фернандеш.

В составе «Локомотива» дебютировал защитник Мацей Рыбус, перешедший в июле из французского «Лиона». Поляк появился на поле после перерыва.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает первое место, набрав девять очков, «Анжи» с тремя баллами идет 10-м.

В следующем туре «Локомотив» 5 августа на своем поле примет «СКА-Хабаровск», «Анжи» днем ранее также дома сыграет с «Ростовом».

30.07.2017 17:30 основной раунд: 3-й тур Локомотив
Локомотив М 1:0 Анжи
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Семин Александр Григорян
Голы
81′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (В. Игнатьев, Ал. Миранчук) 4
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Неманья Пейчинович 5
86′ Соломон Кверквелия 33
Владислав Игнатьев 20
77′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
43′ Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов (к) 27
70′ Дмитрий Баринов 36
Антон Миранчук 60
46′ Михаил Лысов 84
Мачей Рыбус 31
90′ Джефферсон Фарфан 8
Тарас Михалик 17
1 Алексей Солосин
94 Олег Данченко
3 Владимир Полуяхтов
45 Тома Фибель 90+3′
92 Сергей Брызгалов
88 Иван Маркелов
29 Вадим Афонин
77 Аяз Гулиев
8 Арсен Хубулов 55′
7 Адлан Кацаев
91 Павел Яковлев (к) 68′
9 Константин Базелюк
97 Хасан Мамтов 46′
99 Хуан Эдуардо Лескано
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 0
10 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 1
6 Угловые 1
18 Фолы 14
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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