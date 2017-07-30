«Локомотив» обыграл «Анжи» в матче чемпионата России

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Мяч на 81-й минуте забил Мануэл Фернандеш.

В составе «Локомотива» дебютировал защитник Мацей Рыбус, перешедший в июле из французского «Лиона». Поляк появился на поле после перерыва.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает первое место, набрав девять очков, «Анжи» с тремя баллами идет 10-м.

В следующем туре «Локомотив» 5 августа на своем поле примет «СКА-Хабаровск», «Анжи» днем ранее также дома сыграет с «Ростовом».