«Локомотив» обыграл «Анжи» в матче чемпионата России
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» на своем поле одержал победу над махачкалинским «Анжи» со счетом 1:0 в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
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Мяч на 81-й минуте забил Мануэл Фернандеш.
В составе «Локомотива» дебютировал защитник Мацей Рыбус, перешедший в июле из французского «Лиона». Поляк появился на поле после перерыва.
В турнирной таблице «Локомотив» занимает первое место, набрав девять очков, «Анжи» с тремя баллами идет 10-м.
В следующем туре «Локомотив» 5 августа на своем поле примет «СКА-Хабаровск», «Анжи» днем ранее также дома сыграет с «Ростовом».
|30.07.2017 17:30
|основной раунд: 3-й тур
|Локомотив
|Локомотив М
|1:0
|Анжи
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Юрий Семин
|Александр Григорян
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|1
|6
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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