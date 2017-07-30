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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30534932/
30 июля 2017, 19:18 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Маскоты «Тосно» Корюшка и Лось прибыли на «Петровский» на матч с «Зенитом»

Маскоты «Тосно» Корюшка и Лось прибыли на стадион «Петровский», где клуб в рамках 3-го тура чемпионата России примет «Зенит».

<span class=error>Маскоты</span> <span class=error>Тосно</span> Корюшка и Лось прибыли на стадион Петровский где клуб в рамках 3-го тура чемпионата России примет Зенит. Увеличить
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«Тосно» является номинальным хозяином поединка, несмотря на то, что «Зенит» долгие годы играл на «Петровском», а сегодня займет хозяйскую раздевалку.

Матч «Тосно» — «Зенит» начнется в 20.00 по московскому времени.

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