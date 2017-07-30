Маскоты «Тосно» Корюшка и Лось прибыли на «Петровский» на матч с «Зенитом»

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«Тосно» является номинальным хозяином поединка, несмотря на то, что «Зенит» долгие годы играл на «Петровском», а сегодня займет хозяйскую раздевалку.

Матч «Тосно» — «Зенит» начнется в 20.00 по московскому времени.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Корюшка и Лось уже на стадионе!<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82?src=hash">#ТосноЗенит</a> 30 июля - 20:00 <a href="https://t.co/twlEMfRp5g">pic.twitter.com/twlEMfRp5g</a></p>— ФК ТОСНО (@fctosno) <a href="https://twitter.com/fctosno/status/891676767492206595">30 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>