Маскоты «Тосно» Корюшка и Лось прибыли на «Петровский» на матч с «Зенитом»
Маскоты «Тосно» Корюшка и Лось прибыли на стадион «Петровский», где клуб в рамках 3-го тура чемпионата России примет «Зенит».
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«Тосно» является номинальным хозяином поединка, несмотря на то, что «Зенит» долгие годы играл на «Петровском», а сегодня займет хозяйскую раздевалку.
Матч «Тосно» — «Зенит» начнется в 20.00 по московскому времени.
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