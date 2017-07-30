Дзюба и «Локомотив». Это вообще реально?

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ДЗЮБА И МАНЧИНИ НЕСОВМЕСТИМЫ?

Давайте абстрагируемся от медийного ареола Дзюбы. Забудем, что он виртуозный острослов, тот еще шутник и любитель приколов. Понимаю, сложно отделить зерна от плевел и взглянуть на Артем исключительно с футбольного ракурса, но давайте все-таки попробуем.

Дзюба — техничный форвард таранного типа, способный не только продавливать центральных защитников при ущербном футболе с забросами вперед. Артем может обыграться с партнерами внизу, сыграть в мелкий пас, стать одним из кирпичиков в происпанской стенке у штрафной и многое другое. Он, если хотите, из дровосеков, наделенных большими умениями, как условные Жиру или Милито.

С первых матчей «Зенита» Роберто Манчини стало видно, как Дзюба чуточку выпадает из игрового рисунка. Ему требуется чуть больше времени на понимание ситуации, чуть больше касаний для принятия верного решения. Он двигается чуть медленнее партнеров. И это ни в коем случае ему не в укор: просто он нападающий, не сильно подходящий под философию Манчини.

Давайте напряжем извилины в это воскресенье и вспомним, какие форварды успешно играли на острие у Манчини: многофункциональные Креспо, Агуэро и Тевес, способные абсолютно на все Ибрагимович и Дрогба, танкообразные Йылмаз и Адриано. А Дзюба как бы ни туда и ни сюда — он не маленький и юркий, не железобетонная 9-ка, не звезда мирового класса, в конце концов. Дзюба для Манчини — Как Санта Круз, Джеко или Балотелли — сложный либо в общении, либо — в футбольном обращении.

«ЛОКОМОТИВ» — ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ?

По мне — да. Во-первых, это Москва. Во-вторых, у железнодорожников выдался хороший старт в чемпионате, впереди — еврокубковая осень без мороки в квалификации. В-третьих, команда Юрия Семина большие кадровые проблемы: Ари сломался как минимум на 4 месяца, а центрального нападающего у команда просто нет, на острие сейчас вынужен носится заправский вингер Фарфан.

Еще раз попрошу вас окунуться в прошлое. Помните, как был хорош Дзюба в «Ростове» Миодрага Божовича? Артем в сезоне-2013/14 в 31 матче забил 19 мячей и внес огромный вклад в победу команды в Кубке России. Если помните, он в этом сезону стал вновь вызываться в сборную России, правда на ЧМ-2014 в Бразилию с национальной командой все-таки не поехал. Тогда это вызвало много вопросов.

В целом, вариант с арендой в «Локомотиве» интересен и клубам — Артем будет играть, развиваться, поможем железнодорожникам в еврокубках, еще раз докажет всем, что способен зажигать в новом клубе. К тому же, серьезная зарплата игрока явно будет разделена между «Локо» и «Зенитом» в неизвестной нам пропорции. А это, извините, в любом случае разгрузка зарплатной ведомости. Особенно если вспомнить, что питерцы этим летом подписали дорогостоящих аргентинцев, плюс Кузяева, Полоза и Ерохина.

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко недавно заявил, что в клубе на Дзюбу рассчитывают. В клубе, может быть, и да, а вот на поле? Пока он смотрится слегка инородным телом в построениях Роберто Манчини. А на носу, между прочим, домашний чемпионат мира.

И чем в таких условиях хуже «Локомотив»?