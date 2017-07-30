Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30534405/
30 июля 2017, 17:44 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Амкар» потерпел третье поражение подряд на старте ЧР

МОСКВА, 30 июл — Р-Спорт. Футболисты «Ростова» нанесли гостевое поражение пермскому «Амкару» в матче третьего тура чемпионата России.

Амкар потерпел третье поражение подряд на старте ЧР - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Перми, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 66-й минуте забил Александр Зуев.

В следующем туре «Ростов», одержавший первую победу в текущем чемпионате, 4 августа на выезде сыграет с махачкалинским «Анжи», а «Амкар», потерпевший третье поражение в трех матчах сезона, днем позднее в гостях встретится с московским «Динамо».

30.07.2017 15:00 основной раунд: 3-й тур Звезда
Амкар 0:1 Ростов
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Леонид Кучук
Голы
10 Александр Зуев 66′
Составы
Артур Нигматуллин 1
Брайн Оладапо Идову 19
Александр Милькович 2
Секу Конде 6
Михаил Сиваков 18
90+3′ Януш Гол (к) 5
Александр Рязанцев 91
Станислав Прокофьев 14
74′ Роланд Гиголаев 13
Сергей Баланович 16
69′ Павел Комолов 20
Михаил Костюков 27
80′ Дарко Бодул 9
Алексей Гасилин 11
30 Сергей Песьяков
4 Сергей Паршивлюк
91 Виталий Устинов
3 Мацей Вилюш
15 Сверрир Ингасон
23 Миха Мевля
7 Артур Юсупов 81′
84 Александр Гацкан (к)
2 Тимофей Калачев 76′
20 Жан Маер
10 Александр Зуев 67′
19 Хорен Байрамян
22 Владимир Дядюн 88′
14 Элдор Шомуродов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 5
3 Удары (всего) 11
1 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 2
0 Угловые 4
13 Фолы 18
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Амкар
Новости Матчи Состав Статистика
Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
26 июля

Небесная красота и неземные формы несостоявшейся спортсменки Аптон

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса