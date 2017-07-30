«Амкар» потерпел третье поражение подряд на старте ЧР
МОСКВА, 30 июл —
Р-Спорт. Футболисты «Ростова» нанесли гостевое поражение пермскому «Амкару» в матче третьего тура чемпионата России.
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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Перми, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 66-й минуте забил Александр Зуев.
В следующем туре «Ростов», одержавший первую победу в текущем чемпионате, 4 августа на выезде сыграет с махачкалинским «Анжи», а «Амкар», потерпевший третье поражение в трех матчах сезона, днем позднее в гостях встретится с московским «Динамо».
Главные тренеры
|Гаджи Гаджиев
|Леонид Кучук
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|5
|3
|Удары (всего)
|11
|1
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|2
|0
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|18
|5
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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