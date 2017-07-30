«Амкар» потерпел третье поражение подряд на старте ЧР

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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Перми, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 66-й минуте забил Александр Зуев.

В следующем туре «Ростов», одержавший первую победу в текущем чемпионате, 4 августа на выезде сыграет с махачкалинским «Анжи», а «Амкар», потерпевший третье поражение в трех матчах сезона, днем позднее в гостях встретится с московским «Динамо».