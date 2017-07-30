Агент Маммана подтвердил скорое подписание контракта с «Зенитом»
МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Аргентинский защитник Эмануэль Маммана близок к подписанию контракта с «Зенитом», 31 июля футболист пройдет медобследование в
Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Эрнан Регера.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В пятницу французское издание L’Equipe сообщило, что 21-летний защитник сборной Аргентины, последний сезон проведший в «Лионе», в ближайшее время подпишет контракт с петербургским клубом. Французский клуб должен заработать на трансфере €16 млн. В воскресенье издание «Спорт- Экспресс» со ссылкой на FOX Sports Argentina сообщило, что 30 июля Маммана прибудет в
«Да, это действительно так, — подтвердил информацию Регера. — Мы очень близки к тому, чтобы подписать контракт, но пока он не подписан. Возможно, это произойдет в понедельник или вторник. Извините, но о деталях я пока говорить не могу».
По информации французских СМИ, Маммана летом 2016 года подписал с «Лионом» контракт до 2021 года, сделка принесла «Ривер Плейту» €9 млн. В составе аргентинской команды Маммана провел 24 матча (1 гол), стал победителем чемпионата страны и Кубка Либертадорес. В составе сборной страны защитник стал победителем юношеского и молодежного чемпионатов Южной Америки, в 2014 году был впервые вызван в состав основной сборной, в которой принял участие в трех играх. В составе «Лиона» защитник провел 17 игр (1 гол).
По окончании сезона в «Зените» сменилось руководство и главный тренер — румына Мирчу Луческу заменил итальянец Роберто Манчини. В межсезонье
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter