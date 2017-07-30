Агент Маммана подтвердил скорое подписание контракта с «Зенитом»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В пятницу французское издание L’Equipe сообщило, что 21-летний защитник сборной Аргентины, последний сезон проведший в «Лионе», в ближайшее время подпишет контракт с петербургским клубом. Французский клуб должен заработать на трансфере €16 млн. В воскресенье издание «Спорт- Экспресс» со ссылкой на FOX Sports Argentina сообщило, что 30 июля Маммана прибудет в Санкт-Петербург, где в понедельник пройдет медобследование.

«Да, это действительно так, — подтвердил информацию Регера. — Мы очень близки к тому, чтобы подписать контракт, но пока он не подписан. Возможно, это произойдет в понедельник или вторник. Извините, но о деталях я пока говорить не могу».

По информации французских СМИ, Маммана летом 2016 года подписал с «Лионом» контракт до 2021 года, сделка принесла «Ривер Плейту» €9 млн. В составе аргентинской команды Маммана провел 24 матча (1 гол), стал победителем чемпионата страны и Кубка Либертадорес. В составе сборной страны защитник стал победителем юношеского и молодежного чемпионатов Южной Америки, в 2014 году был впервые вызван в состав основной сборной, в которой принял участие в трех играх. В составе «Лиона» защитник провел 17 игр (1 гол).