Как минимум на один день «Ахмат» — лидер Премьер-Лиги: грозненский клуб победил «Динамо» (2:0) и закрепился на первом месте без единого пропущенного мяча. Возможно, «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар» потеснят «Ахмат» с единоличного владения троном, но пока у грозненцев есть повод порадоваться, тем более что такого старта команда из Чечни не выдавала никогда. Многие связывают успех «Ахмата» с назначением Олега Кононова на пост главного тренера команды, но что сделал Кононов, чтобы его новый клуб резко стал лучшим?

Поменял схему

Прошлой осенью Олег Кононов ездил на стажировку к «Челси» и лично Антонио Конте, выкладывал фотографии из поездки на своей страничке в «фейсбуке», а полученные знания пригодились на новой практической работе. «Ахмат» Кононова играет по схеме 3−4−3, идентичной той, что применяет Конте — с тремя центральными защитниками, один из которых (Семёнов) отвечает за первый пас, двумя старательными латералями, закрывающими всю бровку, спаянным центром поля и атакующей тройкой, где каждый может оказаться на любой позиции.



В прошлом сезоне Рашид Рахимов практиковал схему с тремя центральными защитниками, но тот «Терек» был более оборонительной командой, заботился в первую очередь о сохранности собственных ворот. Нынешний «Ахмат» — другой.

Поставил на контроль мяча

Кононов — фанат комбинационного стиля игры, поэтому неудивительно, что «Ахмат» любит владеть мячом. В матче с «Динамо» грозненцы 53% времени владели мячом — достойно даже с учётом того, что соперник только-только поднялся из ФНЛ. Но против «Амкара» контроль был отлажен ещё лучше — 62,1% владения. «Краснодар» Кононова всегда был среди лучших команд Премьер-Лиги по владению мячом, вот и «Ахмат» должен оказаться таким же.

Совместил качество атаки и защиты

Весенний «Терек» Рахимова брал в первую очередь качеством игры сзади — грозненцы ставили сзади пятёрку защитников, действовали на контратаках и плотно выстраивались перед своей штрафной. Победить «Зенит» и оформить чемпионский праздник «Спартака» грозненцам помог именно такой стиль. «Ахмат» Кононова к сильной защитной тройке добавил ещё и отработанные атакующие взаимодействия — теперь команда постоянно атакует в 6−7 игроков, а не эпизодически, как раньше.

Сделал ставку на бразильских новичков

Одна из вещей, свойственных ещё «Тереку», — нюх на талантливых игроков. При Станиславе Черчесове грозненцы шерстили польский рынок и откопали Мацея Рыбуся, доросшего до приглашения в «Лион». Рашид Рахимов получал таких экзотических персонажей, как Аблайе Мбенг, и объяснил им задачу, водя за руку по полю. А Олегу Кононову подвезли пачку бразильцев.



Результат уже налицо. Лео стал автором первого гола в истории «Ахмата» и вообще очень быстро освоился в команде — в разборе прошлого тура отмечалось, как Лео умеет чувствовать, где должен появиться мяч. С «Динамо» в стартовом составе появился бразилец Раванелли, отметившийся парой качественных дальних ударов. Из португальской «Боавишты» был куплен гораздо более опытный, но столь же качественный Филипе Сампайо, вписавшийся в защиту «Ахмата» с первого матча. Все трое уже прописались в составе «Ахмата», они здесь надолго.

Поработал с Миладом Мохаммади

В Иране Мохаммади — звезда и надежда сборной на российском чемпионате мира, в России его достоинства до Олега Кононова никто толком не оценивал. Но новая тактика «Ахмата» дарит Миладу полную свободу действий и возможность влиять на командную игру больше, чем любой другой фланговый футболист. В матче с «Динамо» Мохаммади был лучшим — успевал в обороне, классно включался в атаку, используя стеночки, и в конечном итоге оформил голевую передачу на Магомеда Митришева.



Мохаммади — главный, на кого подействовал приход нового тренера и новая схема. Остальные игроки качественно не прибавили по сравнению с Рахимовым, однако результат у «Ахмата» лучше, чем когда бы то ни было.