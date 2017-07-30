СМИ: Защитник «Манчестер Сити» Мангала отказался от перехода в «Спартак»

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Подробности предложения «Спартака» при этом не сообщаются. «Сити» готов расстаться с французским защитником, а также с Вилфридом Бони, Фабианом Делфом, Фернандо, Самиром Насри, Келечи Ихеаначо и Джейсоном Денайером, чтобы соответствовать правилам финансового fair play, так как этим летом клуб потратил на приобретение новых игроков уже 220 миллионов фунтов.

Мангала в прошедшем сезоне выступал за «Валенсию» на правах аренды из «Сити» и сыграл 30 матчей в чемпионате Испании, забив два гола. На счету 26-летнего футболиста восемь встреч за сборную Франции.