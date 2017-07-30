СМИ: Защитник «Манчестер Сити» Мангала отказался от перехода в «Спартак»
МОСКВА, 30 июл —
Р-Спорт. Защитник «Манчестер Сити» француз Эльяким Мангала отказался от предложения перейти в московский футбольный клуб «Спартак», сообщает Telegraph.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Подробности предложения «Спартака» при этом не сообщаются. «Сити» готов расстаться с французским защитником, а также с Вилфридом Бони, Фабианом Делфом, Фернандо, Самиром Насри, Келечи Ихеаначо и Джейсоном Денайером, чтобы соответствовать правилам финансового fair play, так как этим летом клуб потратил на приобретение новых игроков уже 220 миллионов фунтов.
Мангала в прошедшем сезоне выступал за «Валенсию» на правах аренды из «Сити» и сыграл 30 матчей в чемпионате Испании, забив два гола. На счету 26-летнего футболиста восемь встреч за сборную Франции.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter