«СКА-Хабаровск» уступил ЦСКА без вариантов

В третьем туре футбольной премьер-лиги «СКА-Хабаровск» встретился в Москве с ЦСКА. Это была первая в новой российской истории встреча команд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



В середине 80-х годов прошлого века «армейские» клубы Москвы и Хабаровска ненадолго пересеклись в первой союзной лиге и с тех пор более 30 лет существовали в параллельных реальностях.



Хабаровчане проиграли 0−2 без вариантов. Во многом этому способствовал быстрый первый гол после ошибки обороны. На четвертой минуте Вернблум перехватил мяч после неудачного паса назад Черевко, обыграл вратаря и пяткой скинул мяч Головину. Последнему оставалось не промазать по пустым воротам.



Если у хабаровчан и имелся план на игру, то после этого ляпа он провалился, и они могли получить еще с полдюжины мячей в свои ворота. Но пропустили всего один, причем с несправедливо назначенного пенальти, который реализовал Бибрас Натхо.



Об игре СКА сказать особо нечего. Разве что отметить, что на поле в этом матче вышли новобранцы — Георгий Наваловский занял место на левом фланге обороны в стартовом составе, а Георгий Габулов заменил своего тезку на 75-й минуте.



На послематчевой пресс-конференции главный тренер СКА Алексей Поддубский признал, что команда играла скованно и нервозно, особенно в первом тайме. Он также отметил, что оба новобранца-Георгия пока готовы на 60 процентов своих возможностей, а команде обязательно необходимо дальнейшее усиление, в первую очередь — в линии атаки.



Пока после после трех туров у «СКА-Хабаровск» — ноль голов, ноль очков и последнее место.

Чемпионат России. 3-й тур. ЦСКА (Москва) — СКА-ХАБАРОВСК — 2:0 (2:0)

Голы:

4 мин. — Головин (1:0)

37 мин. — Натхо (2:0, с пенальти)



ЦСКА: Акинфеев — Фернандес, Вернблум, Игнашевич, Васин, Дзагоев (Витиньо, 66), Головин (Кучаев, 83), В. Березуцкий, Щенников, Ф. Чалов (Жамалетдинов, 58), Натхо.



«СКА-Хабаровск»: Криворучко — Эдиев, Пуцко, Наваловский (Г. Габулов, 75), Черевко, Гришко, Дедечко, Друзин (Баляйкин, 35), Никифоров, Корян (Кобялко, 66), Казанков.



Предупреждения: Эдиев, 36, Баляйкин, 44.



Судьи: Левников Кирилл (Санкт-Петербург); Демешко Игорь (Химки); Петросян Арам (Бронницы).

Инспектор матча: Анохин Сергей Николаевич (Москва).

Делегат РФПЛ: Казиахмедов Айваз Михайлович (Москва)



29 июля. Москва. Стадион ВЭБ-Арена. 8500 зрителей.

