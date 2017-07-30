«Ленинградское дерби» пройдет в воскресенье в чемпионате России

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Представляющий город в Ленинградской области «Тосно» домашние встречи проводит на «Петровском», где до открытия арены «Санкт-Петербург» более 15 лет играл «Зенит». Команда Роберто Манчини проведет гостевой матч в домашней обстановке — «Тосно» даже предоставил «Зениту» хозяйскую раздевалку, а болельщики команды из Санкт-Петербурга получат дополнительные квоты на билеты и наверняка будут на стадионе в большинстве.

«Тосно», которым руководит бывший защитник «Спартака» и сборной Украины Дмитрий Парфенов, проиграл на старте сезона два матча, не забив ни одного гола в ворота «Уфы» (0:1) и «Краснодара» (0:2). По словам Парфенова, переход в элиту никому легко не дается, к тому же его футболисты имеют минимальный опыт выступлений в премьер-лиге. В прошлом сезоне в элите из игроков «Тосно» постоянно играл лишь голкипер Давид Юрченко, который перешел из «Анжи». Парфенов также опроверг разговоры о том, что «Тосно» «поможет» главному клубу региона, сыграв не в свою силу.

Из «Зенита» «Тосно» пригласил лишь левого защитника Евгения Чернова, который сможет сыграть в случае выплаты клубом дополнительной компенсации. Выступают в «Тосно» два молодых футболиста из «Спартака» — Денис Кутин и Георгий Мелкадзе, для которых матч на «Петровском» должен быть принципиальным.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 3, 30.07.2017, 20:00 -:- Тосно Зенит

Три победы Манчини

«Зенит» одержал уже три победы при Манчини. Обыграв хабаровский СКА и «Рубин», команда успешно стартовала в Лиге Европы, добившись успеха в гостевой встрече с израильским клубом «Бней Иегуда» (2:0). В Израиле Манчини провел ротацию состава, однако вновь удачно сыграл нападающий Александр Кокорин, который в официальных матчах отличился уже дважды.

«Зенит» уже сыграл в нынешнем сезоне с еще одним новичком элиты, хабаровским СКА, и в воскресенье станет первым клубом, который встречался со всеми командами, выступавшими в высшей лиге и премьер-лиге. Всего в элите российского футбола за 25 лет играли 46 команд. По ходу сезона это достижение повторят «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Ростов».

Матч «Тосно» — «Зенит» начнется в 20:00 мск, главным арбитром назначен Алексей Сухой из подмосковных Люберец.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 3, 30.07.2017, 17:30 -:- Локомотив М Анжи

«Локомотив» под 95-м номером

Дважды выиграл на старте чемпионата и «Локомотив», который примет «Анжи». В матче с ЦСКА (3:1) получил серьезную травму колена бразильский форвард Ари, выбывший после операции до ноября. Руководство «Локомотива» ищет возможности для усиления состава, тогда как главный тренер Юрий Семин пока рассчитывает на внутренние резервы: в частности, в атаку с правой бровки может перейти перуанский друг Ари Джефферсон Фарфан. Не исключено, дебютирует в премьер-лиге 22-летний Аршак Корян, вернувшийся из Нидерландов.

На левом же фланге может дебютировать поляк Мацей Рыбус, ранее выступавший за «Терек», а в прошлом сезоне — за французский «Лион». «Локомотив» в целом не лучшим образом играет с «Анжи», одержав восемь побед при шести поражениях, однако в прошлом сезоне соперник из Махачкалы был разгромлен со счетом 4:0.

«Анжи» после домашнего поражения от ЦСКА (1:3) сумел обыграть пермский «Амкар» (1:0). Подопечные Александра Григоряна проведут первый гостевой матч, усилив нападение аргентинским форвардом Хуаном Лескано, который перешел из «СКА-Хабаровска».

Матч «Локомотив» — «Анжи» начнется в 17:30 мск, главный арбитр — Роман Галимов из Улан-Удэ. На днях «Локомотиву» исполнилось 95 лет, потому хозяева выйдут на поле в майках с 95-м номером.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 3, 30.07.2017, 15:00 -:- Амкар Ростов

Встреча аутсайдеров в Перми

Воскресный день в премьер-лиге стартует в Перми, где «Амкар» примет «Ростов». Команда Гаджи Гаджиева начала сезон с поражений со счетом 0:1 от «Ахмата» и «Анжи», а с учетом прошлого сезона безвыигрышная серия пермяков составляет уже 13 матчей. «Ростов» под руководством белоруса Леонида Кучука пока также не выигрывал, прервав домашнюю беспроигрышную серию, длившуюся более двух сезонов. В предыдущем туре «Ростов» проиграл «Тереку» со счетом 0:1.

Матч пройдет на стадионе «Звезда», начало — 15:00 мск. Главный арбитр — Алексей Николаев из Москвы.

Третий тур стартовал в субботу, когда ЦСКА победил «СКА- Хабаровск» — 2:0, «Урал» сыграл вничью с «Уфой» (1:1), «Рубин» оказался сильнее «Арсенала» (2:1), а «Терек» — «Динамо» (2:0). В понедельник сыграют «Спартак» и «Краснодар».