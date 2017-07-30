«Ахмат» выиграл у «Динамо» в Грозном и возглавил турнирную таблицу в РФПЛ
«Ахмат» выиграл у «Динамо» в матче 3-го тура РФПЛ.
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Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 80-й минуте Милад Мохаммади с левой ноги прострелил к чужим воротам, откуда Магомед Митришев в падении коснулся мяча и переправил его мимо Антона Шунина. Четыре минуты спустя Родолфо реализовал пенальти, назначенный за фол Шунина: игрок «Ахмата» пробил в правый от себя угол, а голкипер прыгнул в противоположную сторону.
«Ахмат» (9 очков) единолично возглавил турнирную таблицу РФПЛ, «Динамо» (1) — на 12-м месте.
|29.07.2017 20:00
|Зрители 17324
|основной раунд: 3-й тур
|Ахмат Арена
Главные тренеры
|Олег Кононов
|Юрий Калитвинцев
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|7
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|15
|5
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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