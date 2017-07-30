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30 июля 2017, 1:51 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ахмат» выиграл у «Динамо» в Грозном и возглавил турнирную таблицу в РФПЛ

«Ахмат» выиграл у «Динамо» в матче 3-го тура РФПЛ.

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Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 80-й минуте Милад Мохаммади с левой ноги прострелил к чужим воротам, откуда Магомед Митришев в падении коснулся мяча и переправил его мимо Антона Шунина. Четыре минуты спустя Родолфо реализовал пенальти, назначенный за фол Шунина: игрок «Ахмата» пробил в правый от себя угол, а голкипер прыгнул в противоположную сторону.

«Ахмат» (9 очков) единолично возглавил турнирную таблицу РФПЛ, «Динамо» (1) — на 12-м месте.

29.07.2017 20:00 Зрители 17324 основной раунд: 3-й тур Ахмат Арена
Ахмат 2:0 Динамо М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Олег Кононов Юрий Калитвинцев
Голы
80′ Магомед Митришев (М. Мохаммади) 95
83′ Дантас Биспу Родолфу 2
Составы
Евгений Городов 16
Ризван Уциев (к) 40
Милад Мохаммади 13
73′ Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
Филипе Сампайю 94
Лео Жаба 8
Олег Иванов 19
58′ 61′ Феррейра дос Сантос Раванелли 14
Бернард Бериша 77
61′ Заур Садаев 9
Магомед Митришев 95
88′ Дантас Биспу Родолфу 2
Аюб Бацуев 70
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов 77′
13 Сергей Терехов
3 Себастьян Хольмен
44 Тони Шуньич
7 Алексей Ионов
48 Евгений Луценко
41 Александр Сапета
88 Александр Ташаев
23 Антон Соснин 84′ 20′
21 Фатош Бечирай
8 Кирилл Панченко 69′
14 Франсиску ду Карму Вандерсон
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 5
6 Удары в створ 2
4 Угловые 5
11 Фолы 15
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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