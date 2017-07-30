«Ахмат» выиграл у «Динамо» в Грозном и возглавил турнирную таблицу в РФПЛ

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Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 80-й минуте Милад Мохаммади с левой ноги прострелил к чужим воротам, откуда Магомед Митришев в падении коснулся мяча и переправил его мимо Антона Шунина. Четыре минуты спустя Родолфо реализовал пенальти, назначенный за фол Шунина: игрок «Ахмата» пробил в правый от себя угол, а голкипер прыгнул в противоположную сторону.

«Ахмат» (9 очков) единолично возглавил турнирную таблицу РФПЛ, «Динамо» (1) — на 12-м месте.