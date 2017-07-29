Нигматуллин: Дзюба потерял мотивацию для игры в футбол
Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением по поводу информации о том, что форвард «Зенита» Артём Дзюба может оказаться в стане «железнодорожников» на правах аренды.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Сегодняшняя трансферная политика «железнодорожников» строится на том, чтобы покупать игроков из клубов, где они не пригодились. «Локомотиву» нужен нападающий, после того как травму получил основной форвард Ари и выбыл на полгода. Дзюба может хорошо подойти
Важно, чтобы Дзюба пришёл с позитивным настроением и не испортил атмосферу, которая сейчас царит в стане Юрия Павловича. Если Артёма
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