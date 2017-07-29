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29 июля 2017, 21:17 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Нигматуллин: Дзюба потерял мотивацию для игры в футбол

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением по поводу информации о том, что форвард «Зенита» Артём Дзюба может оказаться в стане «железнодорожников» на правах аренды.

Бывший вратарь Локомотива Руслан Нигматуллин поделился мнением по поводу информации о том что форвард Зенита Артём <span class=error>Дзюба</span> может оказаться в стане железнодорожников на правах аренды. Увеличить
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«Сегодняшняя трансферная политика «железнодорожников» строится на том, чтобы покупать игроков из клубов, где они не пригодились. «Локомотиву» нужен нападающий, после того как травму получил основной форвард Ари и выбыл на полгода. Дзюба может хорошо подойти красно-зелёным, если найдёт мотивацию для игры в футбол. На данный момент он её потерял. С Артёмом трудно сработаться, ему в первую очередь нужно сойтись на личностном характере с главным тренером. С Манчини трудно найти ту самую связь, у него часто случаются ссоры с игроками. Два своенравных человека сейчас работают в «Зените»: один — на позиции тренера, другой — игрока. Есть вероятность, что они не сработаются. Сёмин идет на уступки тем игрокам, которые ему действительно нужны. Достаточно гибкий тренер в отношении с игроками. Вполне возможно, что данное сотрудничество принесёт плоды.

Важно, чтобы Дзюба пришёл с позитивным настроением и не испортил атмосферу, которая сейчас царит в стане Юрия Павловича. Если Артёма все-таки возьмут в «Локомотив», то игра будет строиться от него, так как он будет играть важную роль в атаке клуба, — сказал Нигматуллин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Богатырёвым.

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