«Рубин» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России
ТАСС, 29 июля. Казанский «Рубин» на своем поле одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 2:1 в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
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В составе победителей забитыми мячами отметились Алекс Сонг (60-я минута) и Мийо Цакташ (74, с пенальти). У проигравших отличился Игорь Шевченко (34).
Для «Рубина» эта победа стала первой в первенстве страны после возвращения на пост главного тренера команды Курбана Бердыева.
В турнирной таблице «Рубин» поднялся на восьмое место, набрав три очка. «Арсенал» также с тремя баллами идет 10-м.
В следующем туре «Рубин» в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Арсенал» на своем поле примет «Тосно» из Ленинградской области. Обе встречи пройдут 6 августа.
|29.07.2017 17:30
|Зрители 7220
|основной раунд: 3-й тур
|Казань Арена
Главные тренеры
|Курбан Бердыев
|Миодраг Божович
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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