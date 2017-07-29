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29 июля 2017, 20:52 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Рубин» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

ТАСС, 29 июля. Казанский «Рубин» на своем поле одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 2:1 в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Казани завершилась со счетом 2:1. Увеличить
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В составе победителей забитыми мячами отметились Алекс Сонг (60-я минута) и Мийо Цакташ (74, с пенальти). У проигравших отличился Игорь Шевченко (34).

Для «Рубина» эта победа стала первой в первенстве страны после возвращения на пост главного тренера команды Курбана Бердыева.

В турнирной таблице «Рубин» поднялся на восьмое место, набрав три очка. «Арсенал» также с тремя баллами идет 10-м.

В следующем туре «Рубин» в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Арсенал» на своем поле примет «Тосно» из Ленинградской области. Обе встречи пройдут 6 августа.

29.07.2017 17:30 Зрители 7220 основной раунд: 3-й тур Казань Арена
Рубин 2:1 Арсенал Т
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Курбан Бердыев Миодраг Божович
Голы
60′ Александр Сонг 8
75′ Мийо Цакташ 20
88 Игорь Шевченко (К. Комбаров, М. Александров) 34′
Составы
Сергей Рыжиков 1
Эльмир Набиуллин 3
52′ Владимир Гранат 14
86′ Руслан Камболов 88
Александр Сонг 8
Магомед Оздоев 27
Кристиан Жонатас 22
Карадениз Гекдениз 61
44′ Олег Кузьмин (к) 2
Мориц Бауэр 23
46′ Ортега Серхио Санчес 6
Сердар Азмун 33
84′ Мийо Цакташ 20
Рубен Рочина 21
30 Владимир Габулов (к)
9 Кирилл Комбаров
77 Михаил Александров 58′
13 Стоппила Сунзу
88 Игорь Шевченко 65′
11 Сергей Ткачев
55 Александру Бурчану
20 Горан Чаушич
8 Гиа Григалава 14′
71 Александр Денисов
7 Кантемир Берхамов 69′
23 Игорь Горбатенко
18 Лука Джорджевич 85′
33 Асланбек Сикоев
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 3
16 Фолы 9
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
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