«Рубин» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

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В составе победителей забитыми мячами отметились Алекс Сонг (60-я минута) и Мийо Цакташ (74, с пенальти). У проигравших отличился Игорь Шевченко (34).

Для «Рубина» эта победа стала первой в первенстве страны после возвращения на пост главного тренера команды Курбана Бердыева.

В турнирной таблице «Рубин» поднялся на восьмое место, набрав три очка. «Арсенал» также с тремя баллами идет 10-м.

В следующем туре «Рубин» в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Арсенал» на своем поле примет «Тосно» из Ленинградской области. Обе встречи пройдут 6 августа.