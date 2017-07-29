Президент «Лиона» подтвердил вероятный переход Мамманы в «Зенит»

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Согласно французским СМИ, за 21-летнего хавбека питерцы готовы выплатить 16 миллионов евро. В ближайшее время руководство «Лиона» должно решить, устраивает ли их полученное предложение.

— Год назад мы приобрели Мамману за 7,5 миллиона евро, с тех пор его цена выросла в два раза, — цитирует L'Equipe Оляса. — Он не является даже третьим или четвертым выбором для команды среди игроков своей позиции. «Лион» заинтересован в продаже Мамманы.

Отметим, что аргентинец в прошлом сезоне принял участие 24 матчах во всех турнирах, отметившись одним голом. Также на его счету три игры в составе сборной Аргентины.