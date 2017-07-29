Головин: Гол на счету Вернблума, мне после паса пяткой оставалось только забить
Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился впечатлениями от победы над «СКА-Хабаровск» в домашнем матче 3-го тура РФПЛ (2:0).
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Видимо, что-то случилось...
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«Мы всегда стараемся забить быстрый гол, так как после него становится гораздо легче играть. Мы забили в первом тайме, все сложилось хорошо. Этот гол на счету Понтуса Вернблума, потому что он сделал эту передачу пяткой. Мне оставалось только забить в пустые ворота. Счёт 2:0 нас устраивал. Мы старались экономить силы на следующую игру, не сильно стремились забить ещё.
СКА очень хорошо прессинговал,
У нас очень сильные молодые футболисты, хорошо проявляют себя на тренировках. Ребята прогрессируют, выкладываются на максимум. В скором будущем могут стать игроками основы», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.
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