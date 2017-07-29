Головин: Гол на счету Вернблума, мне после паса пяткой оставалось только забить

«Мы всегда стараемся забить быстрый гол, так как после него становится гораздо легче играть. Мы забили в первом тайме, все сложилось хорошо. Этот гол на счету Понтуса Вернблума, потому что он сделал эту передачу пяткой. Мне оставалось только забить в пустые ворота. Счёт 2:0 нас устраивал. Мы старались экономить силы на следующую игру, не сильно стремились забить ещё.



СКА очень хорошо прессинговал, из-за чего у них и не получалась игра впереди. Они тратили слишком много сил на этот прессинг. Погода сегодня была тяжёлая, поэтому во втором тайме уже было меньше сил.



У нас очень сильные молодые футболисты, хорошо проявляют себя на тренировках. Ребята прогрессируют, выкладываются на максимум. В скором будущем могут стать игроками основы», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.