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29 июля 2017, 17:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Головин: Гол на счету Вернблума, мне после паса пяткой оставалось только забить

Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился впечатлениями от победы над «СКА-Хабаровск» в домашнем матче 3-го тура РФПЛ (2:0).

Полузащитник ЦСКА Александр <span class=error>Головин</span> поделился впечатлениями от победы над <span class=error>СКА</span>-Хабаровск в домашнем матче 3-го тура <span class=error>РФПЛ</span> (2:0). Увеличить
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«Мы всегда стараемся забить быстрый гол, так как после него становится гораздо легче играть. Мы забили в первом тайме, все сложилось хорошо. Этот гол на счету Понтуса Вернблума, потому что он сделал эту передачу пяткой. Мне оставалось только забить в пустые ворота. Счёт 2:0 нас устраивал. Мы старались экономить силы на следующую игру, не сильно стремились забить ещё.

СКА очень хорошо прессинговал, из-за чего у них и не получалась игра впереди. Они тратили слишком много сил на этот прессинг. Погода сегодня была тяжёлая, поэтому во втором тайме уже было меньше сил.

У нас очень сильные молодые футболисты, хорошо проявляют себя на тренировках. Ребята прогрессируют, выкладываются на максимум. В скором будущем могут стать игроками основы», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.

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