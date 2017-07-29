СМИ: «Спартак» интересуется форвардом «Стандарда»

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Как утверждает Voetbal België, в услугах 25-летнего футболиста заинтересованы «Спартак» и «Ганновер».

Отмечается, что скауты красно-белых и немецкой команды посетят гостевой матч «Стандарта» в 1-м туре чемпионата Бельгии против «Мехелена», чтобы вновь изучить игру алжирца. Подчеркивается, что обе команды уже проявляли интерес к Бельфодилю в начале 2017 года.

В прошлом сезоне африканец, имеющий гражданство Франции, в двух турнирах на клубном уровне провел 37 матчей, забил 17 голов и шесть раз ассистировал партнерам. Также Бельфодиль получил семь желтых карточек и один раз был удален с поля напрямую.