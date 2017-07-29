СМИ: «Спартак» интересуется форвардом «Стандарда»
Нападающий «Стандарда» Исак Бельфодиль может покинуть команду в летнее трансферное окно.
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Как утверждает Voetbal België, в услугах 25-летнего футболиста заинтересованы «Спартак» и «Ганновер».
Отмечается, что скауты
В прошлом сезоне африканец, имеющий гражданство Франции, в двух турнирах на клубном уровне провел 37 матчей, забил 17 голов и шесть раз ассистировал партнерам. Также Бельфодиль получил семь желтых карточек и один раз был удален с поля напрямую.
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