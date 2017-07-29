«Урал» сыграл вничью с «Уфой» в третьем туре чемпионата России

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У «Уфы» отличился нигерийский нападающий Сильвестр Игбун (17-я минута), для которого этот гол первым в текущем сезоне чемпионата России. В составе «Урала» мяч забил Грегор Балажиц (88).

После трех матчей «Уфа» занимает шестое место в турнирной таблице с пятью очками, «Урал» — седьмое также с пятью баллами.

В четвертом туре «Уфа» проведет домашний матч против грозненского «Ахмата» 5 августа. «Урал» днем позднее сыграет в гостях с «Краснодаром».