«Урал» сыграл вничью с «Уфой» в третьем туре чемпионата России
ТАСС, 29 июля. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с «Уфой» в матче третьего тура чемпионата России.
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У «Уфы» отличился нигерийский нападающий Сильвестр Игбун (17-я минута), для которого этот гол первым в текущем сезоне чемпионата России. В составе «Урала» мяч забил Грегор Балажиц (88).
После трех матчей «Уфа» занимает шестое место в турнирной таблице с пятью очками, «Урал» — седьмое также с пятью баллами.
В четвертом туре «Уфа» проведет домашний матч против грозненского «Ахмата» 5 августа. «Урал» днем позднее сыграет в гостях с «Краснодаром».
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