ЦСКА победил «СКА-Хабаровск» в третьем туре чемпионата России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Голы забили Александр Головин (4-я минута) и Бибрас Натхо (37), реализовавший пенальти. У обоих футболистов стало по два забитых мяча в нынешнем чемпионате России. По этому показателю они сравнялись с нападающим «Краснодара» Рикардо Лаборде и форвардом петербургского «Зенита» Себастьяном Дриусси.

В составе ЦСКА первый матч в текущем сезоне провел рекордсмен чемпионатов России по количеству сыгранных матчей 38-летний защитник Сергей Игнашевич, для него встреча со «СКА-Хабаровском» стала 465-й в чемпионатах России. Рекордсмен сборной России по количеству матчей восстанавливался после операции на стопе, перенесенной в мае. Первый раз в сезоне в стартовом составе не оказалось бразильского нападающего Витиньо, пару нападающих составили Федор Чалов и Алан Дзагоев. Впервые в нынешнем чемпионате на поле вышел 20-летний нападающий Тимур Жамалетдинов, заменивший Чалова во втором тайме.

Главный тренер хабаровчан Алексей Поддубский оставил на скамейке запасных вратаря Александра Довбню и центрального полузащитника Евгения Баляйкина, которые выходили в стартовом составе в первых двух играх, их заменили Александр Криворучко и Алексей Друзин.

Уже на 38-й минуте Друзин был заменен на Баляйкина. Дебютировал за команду 31-летний грузинский левый защитник Георгий Наваловский и 28-летний полузащитник Георгий Габулов, который в прошедшем сезоне выступал за «Оренбург» в премьер-лиге, но не провел ни одной игры из-за травмы.

ЦСКА набрал шесть очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» занимает последнюю, 16-ю строчку, не набрав ни одного очка.

Следующий матч чемпионата России ЦСКА проведет дома против казанского «Рубина» 6 августа. «СКА-Хабаровск» днем ранее сыграет в Москве с «Локомотивом».