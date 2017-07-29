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29 июля 2017, 17:10 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ЦСКА победил «СКА-Хабаровск» в третьем туре чемпионата России

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА победил «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0 в домашнем матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ-Арена».

МОСКВА 29 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА победил <span class=error>СКА</span>-Хабаровск со счетом 2:0 в домашнем матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе <span class=error>ВЭБ</span>-Арена. Увеличить
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Голы забили Александр Головин (4-я минута) и Бибрас Натхо (37), реализовавший пенальти. У обоих футболистов стало по два забитых мяча в нынешнем чемпионате России. По этому показателю они сравнялись с нападающим «Краснодара» Рикардо Лаборде и форвардом петербургского «Зенита» Себастьяном Дриусси.

В составе ЦСКА первый матч в текущем сезоне провел рекордсмен чемпионатов России по количеству сыгранных матчей 38-летний защитник Сергей Игнашевич, для него встреча со «СКА-Хабаровском» стала 465-й в чемпионатах России. Рекордсмен сборной России по количеству матчей восстанавливался после операции на стопе, перенесенной в мае. Первый раз в сезоне в стартовом составе не оказалось бразильского нападающего Витиньо, пару нападающих составили Федор Чалов и Алан Дзагоев. Впервые в нынешнем чемпионате на поле вышел 20-летний нападающий Тимур Жамалетдинов, заменивший Чалова во втором тайме.

Главный тренер хабаровчан Алексей Поддубский оставил на скамейке запасных вратаря Александра Довбню и центрального полузащитника Евгения Баляйкина, которые выходили в стартовом составе в первых двух играх, их заменили Александр Криворучко и Алексей Друзин.

Уже на 38-й минуте Друзин был заменен на Баляйкина. Дебютировал за команду 31-летний грузинский левый защитник Георгий Наваловский и 28-летний полузащитник Георгий Габулов, который в прошедшем сезоне выступал за «Оренбург» в премьер-лиге, но не провел ни одной игры из-за травмы.

ЦСКА набрал шесть очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» занимает последнюю, 16-ю строчку, не набрав ни одного очка.

Следующий матч чемпионата России ЦСКА проведет дома против казанского «Рубина» 6 августа. «СКА-Хабаровск» днем ранее сыграет в Москве с «Локомотивом».

29.07.2017 15:00 основной раунд: 3-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 2:0 СКА-Хабаровск
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Алексей Поддубский
Голы
4′ Александр Головин (П. Вернблум) 17
37′ Бибрас Натхо 66
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Понтус Вернблум 3
Бибрас Натхо 66
83′ Александр Головин 17
Константин Кучаев 89
67′ Алан Дзагоев 10
Виктор Винисиус Витинью 11
58′ Федор Чалов 63
Тимур Жамалетдинов 75
55 Александр Криворучко
3 Исмаил Эдиев (к) 36′
5 Александр Пуцко
37 Дмитрий Гришко
26 Александр Черевко
10 Владислав Никифоров
87 Максим Казанков
69 Денис Дедечко
88 Георгий Наваловский 76′
8 Георгий Габулов
9 Руслан Корян 66′
22 Антон Кобялко
30 Алексей Друзин 38′
15 Евгений Баляйкин 44′
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 0
10 Удары (всего) 4
8 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 0
11 Фолы 8
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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