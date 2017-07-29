Сергей Семак: «Уфа» расстроена результатом матча с «Уралом»
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после матча 3-го тура чемпионата России против «Урала» (1:1) подчеркнул, что его подопечные бились до последней минуты.
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Специалист отметил, что уфимцы в контратаке могли забивать второй мяч при счете 1:0 в свою пользу.
— Конечно, обидно, — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Семак. — В контратаках у нас были хорошие моменты, чтобы забить второй. Соперник оказывал давление, оборона в целом справлялась, а на последней минуте могли вырвать победу. Расстроены результатом, но ребята старались, бились до последней минуты. Будем работать дальше.
— Вы не использовали ни одной замены. Игра команды полностью устраивала?
— Мы использовали все замены. (улыбается).
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