Сергей Семак: «Уфа» расстроена результатом матча с «Уралом»

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Специалист отметил, что уфимцы в контратаке могли забивать второй мяч при счете 1:0 в свою пользу.

— Конечно, обидно, — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Семак. — В контратаках у нас были хорошие моменты, чтобы забить второй. Соперник оказывал давление, оборона в целом справлялась, а на последней минуте могли вырвать победу. Расстроены результатом, но ребята старались, бились до последней минуты. Будем работать дальше.

— Вы не использовали ни одной замены. Игра команды полностью устраивала?

— Мы использовали все замены. (улыбается).