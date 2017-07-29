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29 июля 2017, 16:37 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Арсенала»

Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и тульского «Арсенала» на матч 3-го тура российской Премьер-Лиги.

Стали известны стартовые составы казанского Рубина и тульского Арсенала на матч 3-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Гранат, Набиуллин, Санчес, Сонг, Камболов, Оздоев, Гёкдениз, Цакташ, Жонатас.

Запасные: Фильцов, Акмурзин, Кудряшов, Сорокин, Бауэр, Самбрано, М’Вила, Рочина, Жемалетдинов, Азмун.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Григалава, Сунзу, Берхаров, Ткачёв, Боурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.

Запасные: Левашов, Хагуш, Денисов, Беляев, Ярмолицкий, Максимов, Горбатенко, Мингазов, Сикоев, Аджоев.

Начало в 17:30 мск.

Рубин
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