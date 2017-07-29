Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Арсенала»
Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и тульского «Арсенала» на матч 3-го тура российской
Премьер-Лиги.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Гранат, Набиуллин, Санчес, Сонг, Камболов, Оздоев, Гёкдениз, Цакташ, Жонатас.
Запасные: Фильцов, Акмурзин, Кудряшов, Сорокин, Бауэр, Самбрано, М’Вила, Рочина, Жемалетдинов, Азмун.
«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Григалава, Сунзу, Берхаров, Ткачёв, Боурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.
Запасные: Левашов, Хагуш, Денисов, Беляев, Ярмолицкий, Максимов, Горбатенко, Мингазов, Сикоев, Аджоев.
Начало в 17:30 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter