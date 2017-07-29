Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30528973/
29 июля 2017, 16:31 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» уступил «Тосно» в матче молодёжного первенства

В матче третьего тура молодёжного первенства России «Зенит» потерпел поражение от «Тосно» со счётом 1:3.

В матче третьего тура молодёжного первенства России Зенит потерпел поражение от <span class=error>Тосно</span> со счётом 1:3. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В конце первого тайма Евгений Шамин счёт открыл, в начале второй половины встречи точный удар Степана Костюкова закрепил преимущество «Тосно», а на 58-й минуте Евгений Сенин сделал счёт 3:0. «Зенит» сумел забить гол престижа — на 74-й минуте отличился Кирилл Макеев.

В другом матче тура ранее «Амкар» и «Ростов» в Перми сыграли вничью. Встреча прошла без голов.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Тосно
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики