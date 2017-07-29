«Зенит» уступил «Тосно» в матче молодёжного первенства
В матче третьего тура молодёжного первенства России «Зенит» потерпел поражение от «Тосно» со счётом 1:3.
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В конце первого тайма Евгений Шамин счёт открыл, в начале второй половины встречи точный удар Степана Костюкова закрепил преимущество «Тосно», а на 58-й минуте Евгений Сенин сделал счёт 3:0. «Зенит» сумел забить гол престижа — на 74-й минуте отличился Кирилл Макеев.
В другом матче тура ранее «Амкар» и «Ростов» в Перми сыграли вничью. Встреча прошла без голов.
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