ЦСКА — «СКА-Хабаровск». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «СКА-Хабаровск» на матч третьего тура российской
Премьер-Лиги.
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ПФК ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Натхо, Вернблум, Головин, Дзагоев, Чалов.
Запасные: Помазун, Овчинников, А. Березуцкий, Миланов, Витиньо, Набабкин, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев, Чернов, Оланаре.
«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Эдиев, Пуцко, Корян, Никифоров, Черевко, Друзин, Гришко, Дедечко, Казанков, Наваловский.
Запасные: Довбня, Тишкин, Г. Габулов, Димидко, Баляйкин, Федотов, Кобялко, Савичев, Калинский.
Напомним, что встреча пройдет на поле стадиона «Арена ЦСКА» и начнется в 15:00 по московскому времени.
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