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29 июля 2017, 14:50 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» разгромил «Анжи» 4:0 в матче молодёжного первенства

В матче третьего тура молодёжного первенства России «Локомотив» в Москве со счётом 4:0 разгромил махачкалинский «Анжи».

В матче третьего тура молодёжного первенства России Локомотив в Москве со счётом 4:0 разгромил махачкалинский <span class=error>Анжи</span>. Увеличить
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На 20-й минуте счёт в матче открыл Артём Галаджан. На 31-й Батраз Хадарцев отправил мяч в собственные ворота, и счёт стал 2:0 в пользу «железнодорожников». За несколько минут до конца первого тайма Александр Долгов забил третий мяч у хозяев. Окончательный результат установил на 74-й минуте Никита Дорофеев.

В следующем туре «Локомотив» 5 августа ожидает домашняя игра со «СКА-Хабаровск», а «Анжи» в тот же день примет «Ростов».

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