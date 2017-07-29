В школах Чечни рассказали, что их заставляют покупать дневники с эмблемой ФК «Ахмат»

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Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на «Кавказский узел».

Как отмечается изданием, директор одной из школ рассказал, что в ближайшие дни ему нужно будет отчитаться о покупке. По его словам, указание поступило из министерства образования.

Напомним, что в июне грозненский клуб РФПЛ сменил название с «Терека» на «Ахмат».